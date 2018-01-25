النومان: طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية يروّج للنهضة الحضارية والسياحية للإمارة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قال سعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي إن ما يميز طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية انقسامه إلى 4 مراحل، تقام في كل يوم مرحلة تجوب خلالها الفرق والمنتخبات المشاركة أرجاء الشارقة، بهدف التعريف والترويج للنهضة الحضارية والسياحية والعمرانية للإمارة الباسمة.

وأشار النومان لـ "الشارقة 24": أنه من لوائح واشتراطات الاتحاد الدولي إقامة السباق في تضاريس مختلفة ومتنوعة وهذا ما يميز طواف الشارقة في نسخته السادسة.



وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، توجه سعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على تدشين سموه انطلاقة النسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية للعام 2018، كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير، وتوجه بالشكر لقائد عام شرطة الشارقة على توفير جميع سبل نجاح طواف الشارقة.