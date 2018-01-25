د. زكي نسيبة: نستلهم العبر في مئوية زايد من مسيرته الرائدة في الحكم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد معالي الدكتور زكي أنور نسيبة وزير دولة، أن احتفال الإمارات بعام 2018 عاما لزايد الخير، يأتي ليس فقط للتذكير بمناقبه وإنما لنستلهم العبر للأجيال الصاعدة من مسيرة رجل أسس مدرسة رائدة في الحكم والحوكمة تعيشها الإمارات حتى يومنا هذا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" على هامش محاضرة ألقاها بالمركز الثقافي بمدينة الذيد ضمن فعاليات ملتقى "زايد .. قصة قائد ودولة" والتي نظمها مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى، قال: "أنا سعيد جداً لوجودي هنا وتشريف لي بالحضور للمنطقة الوسطى لكي اتحدث عن الشيخ زايد ومئوية الشيخ زايد".

وأضاف: "في عام زايد 2018 اردت أن اعرض بعض خصائص هذه القيادة الاستثنائية التحويلية التي استطاعت أن تمر بهذه الدولة من أزمات وجودية إلى ما وصلنا اليه من تقدم وتميز بين الأمم والشعوب".

وأشار أن زايد استطاع أن يؤسس مدرسة ونهج في الحوكمة والحكم نراها اليوم في قيادتنا الرشيدة وهي تسير على هذا النهج.

وأكد معالي الوزير أن الفكرة من وراء المحاضرة هي القول بأننا لا نريد فقط أن نعدد مناقب الشيخ زايد وهي عديدة، ولكن نريد أن نستلهم العبر منها وبالأخص للجيل الصاعد من أبناء وبنات الإمارات.