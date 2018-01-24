"دفاع مدني الشارقة" يتسلم قطعة أرض من شركة الحنو العقارية

الشارقة 24 – وام:

تبرعت شركة الحنو العقارية، بقطعة أرض بمساحة 60 ألف قدم مربعة في مجمع الحنو الصناعية بالصجعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، لبناء مركز للدفاع المدني ومحطة إطفاء متطورة للإسهام في مواصلة تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة والوقاية من مخاطر الحرائق والحوادث في منطقة المشروع.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جرى اليوم الأربعاء، وضم سعادة العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة وعبد الله الشكره رئيس مجلس إدارة شركة واحة الشارقة العقارية، وسلطان الشكره الرئيس التنفيذي للحنو العقارية، بحضور عدد من العاملين بالشركة والقائمين عليها.

وقال عبدالله الشكره، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين الحنو العقارية والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف وتوجهات حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن شركة الحنو العقارية تحرص على دعم مبادرات إمارة الشارقة من خلال التزامها بالسياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بتفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال الشراكة مع الهيئات الحكومية من اجل توفير العديد من الخدمات العامة التي تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من الاستقرار الاجتماعي وتلبية حاجات المجتمع.

من جانبه، أكد سعادة العقيد سامي النقبي حرص الادارة العامة للدفاع المدني على تجهيز المركز الذي تبرعت به شركة الحنو العقارية بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل فور استلام شهادة انجاز البناء من البلدية، وتوفير الآليات

والقوى العاملة وتخصيص قسم خاص بالمركز لخدمات التفتيش والفحص وإصدار شهادات الإنجاز.

ويعد مجمع الحنو لتجارة السكراب وقطع غيار السيارات المستعملة في الشارقة من أكبر المشاريع الخاصة والتي تتميز بموقع استراتيجي مهم على شارع الإمارات في موقع مركزي بين الشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين، مما يسمح بسهولة الوصول إلى الموانئ التجارية الرئيسية بالإمارات كما يبعد 8 كيلومترات فقط عن المدينة الرئيسية ويمتاز أيضاً بقربه من مطار الشارقة.