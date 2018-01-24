د. زكي نسيبة يستعرض تاريخ مسيرة زايد القائد المؤسس

الشارقة 24- وليد الشيخ:

قال معالي د. زكي أنور نسيبة وزير الدولة: إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" كان رجلاً سابقاً لعصره بما وهبه الله من حكمة وذكاء فطري وسمات قائد فذ قلما يجود به الزمان.

وأوضح نسيبة في سياق محاضرة ألقاها الأربعاء، بمسرح المركز الثقافي بمدينة الذيد، ضمن فعاليات ملتقى "زايد .. قصة قائد ودولة"، والتي نظمها مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى، أن الدولة تحتفل بمئوية زايد لأسباب عدة، سردها في قالب تسلسلي سلط الضوء خلاله على مراحل قيام الاتحاد ورؤية زايد ودأبه لسنوات طوال لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف معاليه إنه من الصعب أن نعدد مناقب زايد، وإنما نحاول في هذه المحاضرة أن نستعرض بعض الدلالات والشواهد التاريخية في مسيرة هذا القائد العظيم.

وأشار أن المؤرخون أجمعوا على أن زايد تمتع بفلسفة الأنسنة فكان الإنسان دائماً محور اهتمامه وعنايته بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو عرق.

وأشار أن هذا النهج جاء متسقاً مع تعاليم ديننا السمح، فعمل زايد منذ دخوله مضمار السياسة والحكم على ضمان حرية وكرامة الإنسان وتأمين احتياجاته وتكريس الثروة لتحقيق متطلبات عيشه الكريم.

معجزة الاتحاد ورهانات الفشل:

ووصف معالي د. زكي نسيبة التجربة الاتحادية بالمعجزة التي حلم بها زايد قبل تحقيقها بسنوات طويلة، مؤكدا أن اختصار ما بذل من جهود لتحقيق الاتحاد بالفترة القليلة التي سبقتها، يبخس زايد حقه وتعبه والآباء المؤسسون لسنوات طويلة.

وأضاف أن اتحاد الإمارات جاء في ظروف عصيبة كانت تمر بها المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما دفع البعض آنذاك بالرهان على فشل الاتحاد.

ولفت نسيبة إلى أن ظهور النفط في الدولة في بدايتها لم يكن معياراً للجزم بنجاح الدولة، فكم رأينا من نماذج كان النفط فيها نقمة أتت عليها بالويلات.

وأوجز نسيبة سر نجاح الإمارات في قيادة حكيمة استطاعت أن تجتاز الأزمات الوجودية التي هددت هذا الكيان بحكمة وإرادة، وقال "إن دولة الاتحاد الوليدة واجهت تحديات جمة، حيث افتقرت لأدنى البنى التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية آنذاك".

شخصية زايد:

وسرد الدكتور زكي نسيبة بعضاً من سيرة زايد في الطفولة حيث لم يتلقى قسطاً كبيراً من التعليم، وكان شأنه شأن غيره وقتها من طلبة الكتاتيب حيث أشرف عبد الله بن غانم على تعليمه القرآن والسيرة النبوية الشريفة، كما درس تاريخ القبائل والعرب، وعشق الشعر النبطي وحفظ الكثير منه، والشعر الجاهلي والكلاسيكي، وكان حافظاً للكثير من أشعار المتنبي وأبو العتاهية.

ونوه إلى تأثر الشيخ زايد بوالدته الشيخة سلامة بنت بطي، وتشرب منها الكثير من الحكمة والبصيرة، لافتاً إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر في أحد لقاءاتها مع الشيخ زايد سألته عن والدته، فرد قائلاً إنها تضاهي أكثر الرجال حكمة وقوة.

واعتبر نسيبة أن زايد مثّل نموذجاً للقائد التاريخي صاحب الكاريزما وهو نموذج فريد في القيادة نادراً ما يجود به الزمان في حياة الأمم، مشيراً أن هذا النموذج من القيادات يولد من رحم الأزمات، ويستطيع بحكمته وذكاءه وصدقه أن يستقطب شعبه للالتفاف حول هدف واحد، وهو ما نجح فيه زايد باقتدار.

ونوه إلى حسه الوطني والعروبي كما كان السلام عامود رئيس في أعمدة سياساته، وترجم تلك المبادئ في العديد من المواقف التاريخية ومنها موقفه من حرب أكتوبر 73 بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، وحرب تحرير الكويت، والحرب الإيرانية العراقية.

زايد في عيون الغرب:

قال الدكتور زكي نسيبة إن الشيخ زايد رحمه الله تردد اسمه في الوثائق البريطانية منذ ثلاثينيات القرن الماضي كأحد الشخصيات القيادية الشابة في منطقة الخليج، ولفت الأنظار له بشكل أكبر في عام 1946 عندما تولى إمارة المنطقة الشرقية، ورغم شح موارد المنطقة نجح في تلبية احتياجات الناس وإرساء العدل بينهم، وتحقيق بعض الإنجازات كتثبيت الأمن والاستقرار وإنشاء بعض المرافق الخدمية وحفر الآبار والافلاج.

وأضاف نسيبة أن زايد كان حريصاً في بدايته على اكتشاف ملامح التطور في العالم، فزار لندن وباريس وأمريكا ومصر، وقال إنه في الخمسينات كرر على مسامع أحد المسؤولين في لندن، أن الإمارات ستحظى يوما ما بمرافقة خدمية متطورة كالمستشفيات وغيرها تضاهي مرافق لندن المتطورة، كما كان يحلم بأن يتم إنشاء متحف كبير في الإمارات على غرار متحف اللوفر الذي كان معجباً به كثيراً.

محطات في حياة زايد السياسية:

وأضاف نسيبة أن الشيخ زايد ومنذ بزوغ نجمه وحتى سنة 2004، مر بالكثير من الأزمات التي نجح في تجاوزها باقتدار.

ودليل على صعوبة الأوضاع في بدايات الشيخ زايد حيث ذكر أن الشحنة الأولى للنفط والتي خرجت من أبوظبي عام 1962 وقتها لم تكن أبوظبي تمتلك أدنى المرافق والبنى التحتية، حتى أنها كانت تستورد مياه الشرب من دبي عبر البحر.

وقال الدكتور نسيبة أن هناك فكرة مغلوطة مفادها أن بريطانيا من دعت لاتحاد الإمارات، والحقيقة أن الشيخ زايد الأول نادى بمثل هذا الاتحاد بين إمارات الساحل في الفترة بين العام 1903 و1905، وتكررت الدعوة من الشيخ زايد بن سلطان في العام 1964 قبل أن يتولى مقاليد الحكم في أبوظبي، حين اجتمع بالمبعوث البريطاني (وليام لويس) في العين وطرح فكرة اتحاد إمارات الساحل، وهي الدعوة التي قوبلت من بريطانيا بالتشكيك والريبة التي طالت زايد نفسه مستدلاً ببعض الوثائق البريطانية التي اعتبرته قد يكون عقبة في التعاون بين بريطانيا وحكام المنطقة.

وقال نسيبة أن الموقف البريطاني من زايد لم يثنيه عن حلمه والمضي قدما نحو تحقيقه عبر جولات واجتماعات مكثفة مع حكام الإمارات، حتى أن بريطانيا عام 1969 طلبت ارجاء الفكرة التي كانت قد لاحت في الأفق بشكل جدي، وهو ما رفضه زايد بشدة، مطالباً بالانسحاب البريطاني على الفور حيث أن الإمارات عازمة على الاتحاد ونيل استقلالها وسيادتها التامة.

خير خلف لخير سلف:

اختتم الدكتور زكي نسيبة حديثه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ما كان لها أن ترى النور إلا بجهود مضنية لرجال عظماء مع الشيخ زايد خلد التاريخ أسماءهم.

وأضاف أن الإمارات ماضية على نهج زايد المحب للسلام والتسامح، الدولة الطموحة الرائدة التي أرسى ركائزها وثوابتها زايد في نفوس أبناءه فكانوا خير خلف لخير سلف، فاستمروا على نهج محب للريادة والعطاء لينشروا الخير في كل أرجاء العالم.

شهد محاضرة الدكتور زكي نسيبة، سعادة خميس بن السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور طلبة المنطقة الوسطى، وحشد من المسؤولين بالمنطقة الوسطى، ومئات الطلبة من مدارس المنطقة.