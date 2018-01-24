بحضور ولي العهد.. انطلاق طواف الشارقة الدولي السادس للدراجات الهوائية

الشارقة 24:

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي انطلاقة النسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، اليوم الأربعاء، الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي.

وأكد سموه، على أهمية ومكانة الطواف والجهود المبذولة من قبل مجلس الشارقة الرياضي التي تسهم في تحقيق النجاح تلو النجاح للطواف كما هو حاله في كل دوراته السابقة، والاستمرار في تقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس للارتقاء دوماً بهذه البطولة العالمية، وغيرها من البطولات والبرامج والفعاليات التي ينظمها وينفذها المجلس.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من الطواف، عن فوز جوليان موريس في المرحلة الأولى من الطواف حيث حاز على كأس المرحلة الأولى في الطواف الذي يشارك فيه 114 دراجاً ينتمون إلى 19 فريقاً من 28 بلداً.

ومنذ اللحظات الأولى للانطلاق كان جميع الأبطال على أتم الاستعداد من أجل قنص الفوز وتسجيل أول تألق في البطولة التي تستمر على مدار أربعة أيام، قاطعة مسافة تصل إلى 378.2 كم عبر مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وانطلق السباق في مرحلته الأولى في الساعة الثانية بعد الظهر من أمام مصرف الشارقة الإسلامي، في منطقة الممزر فردي ضد الساعة، حيث قطع الأبطال مسافة 10.2 كم، وعادوا إلى نقطة البداية ليحصد جوليان موريس الفوز، كما شهد الحدث انطلاقة سباق الهواة من نفس المنطقة وذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى وحقق محمد طلال الفوز في اليوم الأول من بطولة الهواة.

حضر الانطلاق الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأمين العام للمجلس عبد العزيز النومان، وبقية أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مدير الطواف خالد الناخي، ومدير السباق سالم بوشليبي، وأعضاء اللجان الفنية والإدارية ورؤساء الأقسام، وجمع غفير من محبي وعشاق رياضة الدراجات والسباقات والمهتمين والهواة، وما إن انطلقت صفارة البداية حتى تجلت على ملامح الأبطال والفرق روح المنافسة الرياضية التي تعكس طموحات كل فريق وكل بطل للفوز بهذه البطولة التي تحتل مكانة عالمية مرموقة في عالم الرياضة.

تتويج الفائزين

وتوج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين في المرحلة الأولى من الطواف ومن مسابقة الهواة، حيث حل في المركز الأول جوليان موريس، وفي المركز الثاني جاء فايتون بيلا، وحل في المركز الثالث كريس بروكمان.

أما قمصان التميز فتوزعت كما يلي: القميص الأصفر من نصيب جوليان موريس من فريق فيتال كونسبت، والقميص الأخضر من نصب فايتون بيلا من فريق في سي سي، والقميص الأحمر من نصيب كريس بروكمان من فريق فايتال كونسبت، والقميص الأبيض من نصيب سين ليسين من فريق فرانداز.

أما في مسابقة الهواة، فحل في المركز الأول محمد طلال من فريق إكسبو 2020، والمركز الثاني جاي تولينتينو من فريق جميرا، وفي المركز الثالث جاء جان كيم ناسينو، من فريق جميرا.

أما قمصان التميز في مسابقة الهواة، فجاءت كما يلي: القميص الأصفر من نصيب محمد طلال، والأخضر من نصيب جاي تولينتينو، والأحمر من نصيب جان كيم ناسينو، والأبيض من نصيب أحمد علي آل علي من فريق الوثبة.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، "سررنا كثيراً بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وهو ما اعتدنا عليه دوماً من دعم ورعاية ومتابعة دقيقة وتفصيلية لهكذا أحداث كبرى في عالم الرياضة وفي مختلف المجالات والقطاعات، وفقاً لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي العلم والمعرفة والثقافة والرياضة، وبمتابعة من قبل سمو ولي العهد، نائب حاكم الشارقة".

وتابع: "نبارك للفائزين في الجولة الأولى التي سادها تنافساً شديداً عكس حرص الجميع على تحقيق طموحه بالفوز، ونحن على ثقة بأننا سنشهد استمرار المنافسات التي تسودها روح رياضية عالية وإصرار من قبل جميع الأبطال على تحقيق الفوز".

ولفت إلى جهوزية فرق ولجان العمل الفنية والإدارية التي عملت بجد واجتهاد وفق روح الفريق الواحد، وتكامل المهمات والأدوار والوظائف منذ وقت مبكر، وواصلت الليل والنهار من أجل إنجاح هذا الحدث بما يليق بسمعة ومكانة الشارقة، وأعرب عن شكره لكل الكوادر والفرق والعاملين في كل اللجان والأقسام والإدارات لما قدمته من جهود تستحق الثناء والتقدير.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن ممثلين عن نادي الثقة للمعاقين حضروا انطلاقة الحدث، حيث يحرص المجلس على مشاركتهم وحضورهم في الفعاليات الرياضية، بما يؤكد النهج العام المتمثل في دمجهم في كل الأنشطة والفعاليات والأنشطة، وأعرب عن اعتزازه بحضورهم هذا الحدث الرياضي العالمي.

نقل جوي

ومن جانبه، قال سعادة عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، "نحن في جهوزية عالية، وتم بالأمس التأكيد على مختلف التفاصيل والاطمئنان على كافة الأمور، سواء ما تعلق منها بالتنظيم والتحكيم والتجهيزات العملية واللوجستية والإعلامية في مختلف أبعادها بما وفر لكل الفرق والأبطال الفرص المناسبة والمثالية لخوض غمار هذه البطولة العالمية".

ولفت النومان إلى أن النسخة السادسة حملت معها الكثير من الإضافات النوعية، ومن بينها النقل الجوي، بما يسهم في إبراز المواقع والأماكن التاريخية والتراثية في الإمارة، بالإضافة إلى أنماط العمارة التي يغلب عليها الطابع الإسلامي والأندلسي، بما يؤشر على فرادة هذا النمط المعماري الجمالي، والتعريف والترويج للإمارة ومدنها، وكذلك تنوعها البيئي، فإمارة الشارقة تتميز بوجود بيئات صحراوية وجبلية وبحرية وزراعية ما يشكل فرصة للتعرف علها والترويج لها.

وأشار إلى أنه سيكون هناك استوديو تحليلي لمجريات الحدث والسباق في مختلف محطاته ومفاصله، ونقل للحدث من قبل قنوات محلية، مثل قناة الشارقة الرياضية ودبي وأبو ظبي، وقنوات أجنبية فرنسية وإيطالية، كما أن الحدث متاح لكل الدول العربية عن طريق اتحاد إذاعات الدول العربية.

وبدوره، قال المدير الفني للطواف خالد الناخي، "سنشهد سباقاً قوياً مع أبطال هدفهم الفوز، ومع فرق تمتلك خبرات وتجارب غنية، فهؤلاء الأبطال سيشاركون في بطولة عالمية مكتملة التجهيزات والاستعدادات والإمكانيات بطولة لها مكانتها العالمية، تعتبر علامة فارقة ومميزة في عالم الرياضة عموماً وعالم الدراجات خصوصاً في ظل سعي مستمر من قبل مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز مكانة الشارقة في المشهد الرياضي العالمي".

11 فريقاً من الهواة

ومن جانبه، قال مدير السباق سالم بوشليبي، من بين إضافات نسخة هذا العام من الطواف، مسابقة الهواة، والتي تهدف فيما تهدف إليه تشجيع الهواة والمساهمة في إكسابهم خبرات وتجارب جديدة تعمل على صقل وتطوير مواهبهم وإمكانياتهم، وتأكيد على أهمية حضور الحدث، فالهواة عندما يكونون جزءاً من الحدث فإنهم معنيون بالحضور والمتابعة وكذلك هو حال كل المهتمين بهذا اللون من الرياضات والمسابقات حيث يحرصون على الحضور.

ولفت إلى أن مسابقة الهواة تسهم في جذب الجمهور والهواة إلى الحضور والمتابعة، وتأسيس وتشكيل خبرات جديدة مهمة تشكل قيمة مضافة لهم.

وقال بوشليبي، يشارك في مسابقة الهواة 11 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، كل فريق يتكون من 5 هواة والمجموع الكلي للهواة المحليين الذي يشاركون في المسابقة على مدار أربعة أيام، 55 هاوٍ.

الفعاليات المصاحبة

ومن جانبها، قالت عفراء جمعة المشغوني، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في مجلس الشارقة الرياضي، من بين ما يميز طواف هذا العام هو تلك الفعاليات المصاحبة للحدث، التي انطلقت أمس الثلاثاء، وتستمر على مدار 5 أيام في فندق الهوليدي إن إنترناشونال، لتقدم تشكيلة متنوعة وجاذبة وهادفة تناسب الكبار والأطفال والعائلات، من بينها عدة برامج للأطفال والكبار ومسابقات وجوائز، بالإضافة إلى أداء فرق شعبية وأكلات شعبية وألعاب بهلوانية، كما أن تلك الفعاليات تمتد إلى بقية المناطق وفقاً لحركة السباق حيث ستكون بشكل يومي في كل منطقة من مناطق السباق.

إلى ذلك يستعد الأبطال لتكملة ومواصلة مشوار البطولة في يومها الثاني، حيث ستكون المرحلة الثانية 151 كم فردي عام، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حيث تكون البداية من أمام نادي البطائح الرياضي، ثم صعوداً على الجسر شارع الذيد والدوران باتجاه إمارة الشارقة إلى شارع الإمارات العابر، ثم فلج المعلا والذيد ومليحة والمدام، والنهاية في نادي مليحة الرياضي.

28 جنسية

يشارك في الطواف 114 درّاجاً من 28 جنسية، هي: الإمارات والكويت والبحرين وأذربيجان وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا وأستراليا وليتونيا وبيلاروسيا وروسيا والجزائر وأوكرانيا وأذربيجان والمغرب واليابان وأريتيريا والنرويج وماليزيا ومنغوليا والأرجنتين وتونس والبحرين وكازاخستان وكينيا وألمانيا.