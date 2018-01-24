أيتام "التمكين الاجتماعي" يشاركون في مبادرة "مرموم للعلاج بركوب الخيل"

الشارقة 24 – وام:





شارك أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في مبادرة "مرموم للعلاج بركوب الخيل" وذلك ضمن البرنامج التربوي "ارتقاء" الذي ينفذ عبر سلسلة لقاءات للأبناء للتركيز على دعم منظومة القيم التربوية للأبناء سعيا لبناء شخصية سوية أخلاقيا وفكريا ونفسيا وجسميا بما يحقق ضبط سلوكياتهم وتأهيلهم ليتمتعوا بنشأة اجتماعية أفضل.

ويركز البرنامج على العديد من المحاور البناءة منها كيفية التصرف في المواقف المختلفة سواء تجاه النفس أو الآخرين وينمي طريقة التفكير وإدارة الذات والسعي لفهم مشاعر الفرد والآخرين تحقيقا لتكامل شخصية الابن اليتيم.

وحفل البرنامج - الذي استمر خمسة أيام - بالعديد من الفعاليات منها ركوب الخيل وأهم الأعمال الأساسية للعناية به بجانب الاطلاع على مشروع "البيت الأخضر" الاجتماعي غير الربحي.