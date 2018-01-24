الشارقة تؤسس اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة 24:

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، أحد مبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تأسيس اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي تبدأ أعمالها مع انطلاق الدورة السابعة للمنتدى، بهدف إثراء الحياة الأكاديمية والمهنية، من خلال ربط الممارسات الاتصالية مع الجوانب العلمية، لتعزيز التفاعل بين كافة أطراف الاتصال الحكومي، وتقديم دراسات أكاديمية محكمة، تخدم العاملين والمهتمين بهذا القطاع.

وتسعى اللجنة بشكل رئيسي إلى دعم التجارب التي يقدمها ممارسو الاتصال الحكومي، من خلال الخبرات الأكاديمية لأعضائها، وتكوين بيئة اتصالية تفاعلية بين الممارسين والأكاديميين، ورصد واقع الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن تأسيس هذه اللجنة تستكمل أهداف المكتب في بناء منظومة متكاملة للاتصال الحكومي، تركز على الجانب العملي والنظري، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء مجتمع المعرفة، الذي يمثل الاتصال الحكومي أحد أركانه بالنظر إلى اهتمام الإمارة وصروحها الأكاديمية بتخريج الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وقال: "إن عمل اللجنة الأكاديمية سيكون بمثابة الإشراف على رصد وتقييم الممارسات الاتصالية الحكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لعرضها خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى طرح وجهة النظر الأكاديمية في إدارة بعض الأزمات والتعامل الاتصالي معها، وتسليط الضوء على كل جهد بحثي ومعرفي يمكن أن يرتقي بممارسات الاتصال الحكومي".

من جانبها أوضحت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن اللجنة الأكاديمية تساهم في النهوض بتجربة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة والدولة بشكل عام، ونعمل جاهدين لتكون لجنة واسعة تضم أعضاءً من مختلف أنحاء العالم العربي، بحيث يصبح الجانب الأكاديمي فاعلاً ومؤثراً ومتابعاً لمجمل المتغيرات الجارية على مستوى الاتصال الحكومي".

ولفتت إلى أن اللجنة تضع خطة عمل كاملة، ستنكشف أولى جهودها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ليكون طلبة الإعلام في الإمارات، والعاملين في الاتصال الحكومي أمام تجربة نوعية ترتقي بواقع الاتصال، وتفتح أمامهم نوافذ جديدة تثري خبراتهم المهنية والعلمية.

وتضم اللجنة الأكاديمية نخبة من أساتذة الاتصال والإعلام في الجامعات الإماراتية، الذين يتمتعون بمؤهلات علمية عالية وخبرات أكاديمية طويلة في تدريس التخصصات المرتبطة بالاتصال والإعلام، وهم د. محمد عايش، رئيس قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية بالشارقة، ود. عصام نصر، عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، ود. حسام سلامة، عميد كلية الإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان.

كما تضم اللجنة في عضويتها د. خيرت عيّاد، رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال في جامعة الشارقة، ود. أحمد فاروق، عضو هيئة تدريس بقسم العلاقات العامة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، ود. شيرين علي، عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام في جامعة عجمان، وسيتم بحث توسيع عضوية اللجنة لتضم المزيد من الخبرات الأكاديمية الإماراتية والعربية الفاعلة في هذا المجال، علماً بأنه سيتم اختيار الأعضاء مرة كل عامين.

ونظراً لوجود العديد من الكليات والأقسام المتخصصة في تدريس الاتصال والإعلام بالجامعات الموجودة في دولة الإمارات، والتي تلعب دوراً مهماً في تخريج وتأهيل الكفاءات البشرية المختصة بالاتصال الحكومي والمؤسسي، فإن اللجنة الأكاديمية ستشكل منصة تفاعلية بين العاملين والممارسين والدارسين للاتصال الحكومي بمجالاته المختلفة، وبين الخبراء والمختصين والأكاديميين، من أجل وضع أطر معرفية محددة لتقييم ممارسات الاتصال الحكومي.

وشهد مسرح المجاز، الثلاثاء، عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بحضور سعادة طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وذلك بهدف بحث خطة تفعيل عمل اللجنة استعداداً لتنظيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة، يومي 28 و29 مارس 2018، وكذلك مناقشة النشاطات التي ستقوم بها اللجنة خلال العام الجاري.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أبرز المحاور التي ينبغي العمل عليها لتعزيز قنوات التواصل الفاعل بين ممارسي الاتصال الحكومي، والأكاديميين الباحثين في نظريات، وتحولات الاتصال بمختلف أشكاله، المرئي، والمكتوب، والمسموع.

ويهدف المركز الدولي للاتصال الحكومي الذي أعلن عن تأسيسه في مارس 2017، إلى أن يكون مرجعاً مهماً في مجالات الاتصال الحكومي كافة محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال إحداث التناغم والتوافق مع استراتيجية إمارة الشارقة في دعم العلم والبحوث والتعليم، وتطوير مهارات الكوادر الحكومية.

ويعمل المركز على تعزيز سُمعة الشارقة ومكانتها المتميزة في مجال الدراسات والبحوث المتنوّعة، إضافة إلى بناء قاعدة معرفية وبحثية للاختصاصيين في مجال الاتصال الحكومي، والتوثيق البحثي والتطبيقي لمخرجات جلسات ومناقشات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إلى جانب تطوير خبرات نظرية وتطبيقية في مجالات متخصصة، وقضايا معينة مثل الاتصال الحكومي والشباب، وقضايا التنمية المستدامة بشكل عام.