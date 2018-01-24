اللواء الشامسي يستقبل مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز

الشارقة 24:

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مكتبه بمبنى القيادة اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والمدراء العامون ونوابهم، وعدد من مدراء الإدارات، وضباط الاختصاص بشرطة الشارقة.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من سعادة قائد عام شرطة الشارقة للوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، في إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكافة القيادات الشرطية بالدولة.

عقب ذلك عقد اجتماع بقاعة الشهداء بمبنى القيادة حيث تم بحث عدد من الموضوعات الهامة، من بينها الإجراءات المتخذة في تنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية للأعوام "2017 – 2021" الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان إسناداً للمؤشر الوطني نسبة شعور الجمهور بالأمان، وذلك بطرح النسب التي وصلت اليها وزارة الداخلية على مستوى إمارات الدولة، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في رفع نسبة الشعور بالأمن والأمان، وفق منظومة أمنية متكاملة على مستوى الدولة.