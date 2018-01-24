شرطة الشارقة تستقبل وفداً من معهد "الآثار"

الشارقة 24:

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة وفداً برئاسة الاستاذة ذكريات معتوق مدير إدارة المعارض بمعهد الشارقة للتراث، بحضور المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، وعدداً من ذوي الاختصاص بشرطة الشارقة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، بهدف تطوير الإمكانيات والاستفادة من كافة المعطيات الفنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

بعدها قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لمتحف شرطة الشارقة، حيث أطلع على نشأة وتطوير جهاز الشرطة في إمارة الشارقة من خلال المقتنيات التي يضمها المتحف بمختلف أقسامه، والتي تعكس تطور الهياكل التنظيمية لوحدات الشرطة ووسائل البحث الجنائي وأنظمة النقل والاتصال والعتاد والتجهيزات والزي الشرطي، وقدم لهم المقدم الظهوري شرحاً وافياً عن مهام عمل الشرطة وواجباتها في مختلف المراحل.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته بالتطور الذي تشهده القيادة العامة لشرطة الشارقة.