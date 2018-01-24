مدير عام العمليات الشرطية بالشارقة يشيد بمبادرات "التحريات والمباحث الجنائية"

الشارقة 24:

أكد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تعمل وفق خطة أمنية مدروسة، تقوم على تعزيز التدابير الوقائية القائمة على التعاون بين الشرطة والمجتمع، من خلال تكثيف دوريات الرقابة الأمنية، في إطار السعي إلى رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان، وتعزيز الروابط، والثقة بين الشرطة والمجتمع، وخفض الجريمة وإبقائها عند أدنى مستوياتها وضبط الوقائع الإجرامية وتطوير الخطط المناسبة للحد من الجريمة، والتي أدت إلى صعود المؤشرات الإيجابية لاستقرار الوضع الأمني في جميع مدن الإمارة.

جاء ذلك في لقاء مفتوح عقده مدير عام العمليات الشرطية مع كافة الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بمسرح اكاديمية العلوم الشرطية، بحضور العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمقدم فيصل بن نصار نائب مدير الادارة.

وخلال اللقاء تم استعراض الانجازات التي تحققت خلال عام 2017، والوقوف على أبرز النتائج التي تحققت وجهود الإدارة في مكافحة الجريمة، والكشف عن مرتكبي الجرائم وملاحقتهم وضبطهم ودعم العدالة الجنائية من خلال الجهود التي تبذلها الوحدات المختصة بالأدلة الجنائية، والبحث الجنائي وتعزيز الأمن في مختلف المجالات من خلال التعاون، والتنسيق القائم بين مختلف الإدارات الأمنية في الدولة والشركاء.

حيث أشاد سعادة مدير عام العمليات الشرطية بالجهود والمبادرات التي أطلقتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مختلف المجالات الاستراتيجية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية، والتي اسهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الامني وتحقيق معدلات الجرائم وضبط المطلوبين والتقليل من معدلات القضايا المسجلة ضد مجهول.