وفد من مراكز أطفال الشارقة يشارك في الملتقى الخليجي الثامن في البحرين

الشارقة 24:

غادر، الثلاثاء، وفد من مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في فعاليات الملتقى الخليجي الثامن للأطفال، تحت شعار "باللعب نتعلم الحياة"، والذي تنظمه جمعية "الكلمة الطيبة " خلال الفترة من 24-27 يناير الجاري، ويشارك فيه 50 طفلاً وطفلة، يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

يضم الوفد الذي تترأسه منال المرزوقي مسؤول مراكز أطفال الشارقة، كل من: عبد الله المرزوقي مسؤول علاقات عامة، وفوزية لطفي منسق مبادرات، والأطفال وهم: راشد خالد السويدي، حامد سيف الطنيجي، سلامة سيف الطينجي، الحور محمد عبد الله.

حيث سيشارك الأطفال في مختلف فعاليات الملتقى، كما سيقومون بتقديم عرض حكواتي وقصيدة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تماشياً مع مبادرة عام 2018 "عام زايد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى المشاركة بجناح يضم بعض الكتيبات التعريفية عن إمارة الشارقة، ومراكز أطفال الشارقة.

وفي هذا الصدد صرحت سعادة عائشة علي الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة؛ قائلةً: "نسعى في مراكز أطفال الشارقة إلى بناء جيل متميز وطموح قادر على خدمة مجتمعه ووطنه، من خلال إكسابه العديد من المهارات التي تعزز روح الإبداع لديه وتعينه على تحقيق أهدافه المستقبلية، مقدمين له كافة سبل الدعم والمساندة، من أجل إعداده لقيادة المستقبل، من خلال إشراكهم في الملتقيات المختلفة التي تسهم في بناء قدراتهم والارتقاء بإمكانياتهم".

وأضافت: "نهدف من خلال المشاركة في الملتقى الخليجي للأطفال إلى تنمية مواهب الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع أقرانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في فعالياته التي تعزز لديهم الثقة بالنفس وتغرس لديهم العديد من المفاهيم والقيم وحب العمل التطوعي".