"موارد الشارقة" و"التوطين" تبحثان تأهيل الخريجين المواطنين

الشارقة 24:

استمراراً لجهود استثمار المورد البشري في الدولة، عقد في دائرة الموارد البشرية بالشارقة اجتماعاً مشتركاً بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية، بهدف متابعة تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية التي أبرمت مسبقاً، بشأن التعاون بين الشركاء المعنيين في مجال تأهيل وتطوير المواطنين من الخريجين والباحثين عن عمل.

حيث استقبلت الدائرة بمقرها في اللية وفد الوزارة، وتشكل وفد الدائرة من: عبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع، وسلطان محمد بن هويدن نائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية، وعفاف محمد المرزوقي خبير تدريب، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعبد الله يوسف رئيس قسم التطوير والمتابعة، ومريم سيف السويدي منسق تطوير ومتابعة.

أما وفد الوزارة، فتضمن كل من: عائشة المنصوري نائب مدير التدريب وتنمية المهارات، وعيسى الانصاري رئيس قسم تنفيذ البرامج التدريبية، وجابر الزرعوني رئيس قسم تخطيط البرامج التدريبية، وعلي الظهوري رئيس قسم الارشاد والتقييم المهني، وأحمد الجناحي أخصائي توظيف.

وتناقش الطرفان في العديد من المحاور الهامة في مجال خطط وبرامج تأهيل الباحثين عن عمل، من ضمنها خطة الدبلومات المهنية التي وضعت بالتعاون مع جامعة الشارقة، كما تبادل الطرفان عرض التجارب الناجحة من حلول التوظيف والتدريب والتأهيل من مشاريع ومبادرات وأفكار، يتم ابتكارها وتطبيقها بهدف توفير فرص أكبر لتوظيف للباحثين عن عمل.

واستعرضت دائرة الموارد البشرية دورها في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل، وركزت على توضيح الهدف من برامج الدبلومات المهنية، وأهميتها في فتح منافذ جديدة في سوق العمل أمام الباحثين عن عمل، وتخريجهم بقدرات متمكنة لدخول ميدان العمل والإيفاء بمتطلباته.

وبينت الدائرة إمكانية استفادة المتقدم للعمل عن طريق الوزارة من البرامج التأهيلية والدبلومات المهنية المطروحة من قبل الدائرة.

كما أكدت استعدادها لتقديم كافة أشكال التعاون مع الوزارة، وأهمها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، والخدمات اللوجستية المشتركة بين الطرفين، والتعاون مع الوزارة في مجال المسرعات الحكومية.

ومن جانبها أوضحت الوزارة مختلف الجهود والممارسات التي طبقت في ذات الشأن، من ضمنها اعتماد الوزارة لبرامج تأهيلية تتناسب ومتطلبات القطاع الخاص، بهدف تقليص الفجوة بين ما يمتلكه الموظف من مهارات ومتطلبات القيام بالوظيفة المرشحة، ضماناً لاستقراره في الوظيفة.

كما أوضحت جهودها في تنفيذ برامج إرشادية متخصصة لطلبة المدارس والجامعات، تهدف إلى توجيههم للعمل بالقطاع الخاص وتغيير قناعاتهم نحوه، وإبراز مميزاته.