حاكم الشارقة يلتقي البعثة الأثرية النمساوية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، في هيئة الشارقة للآثار، وفد البعثة الأثرية النمساوية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقاءه بضيوف إمارة الشارقة، واطلع سموه على جهود البعثة النمساوية في علم الآثار، وآخر ما توصل إليه الباحثين والعلماء في مجال عمليات التنقيب الأثري بجمهورية النمسا وعدد من الدول الأوروبية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية التراث الإنساني، ودور عمليات التنقيب وأثرها في المشهد الثقافي والحضاري، وإبراز هوية وأرث الشعوب.

وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون في الآثار وعمليات التنقيب، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأثرية.

وكان الوفد النمساوي قد قام في وقت سابق بالاطلاع على نتائج البحوث وعمليات التنقيب الأثري التي تضطلع بها هيئة الشارقة للآثار، والتقدم الذي تم إحرازه في مجال المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة.

حضر اللقاء الدكتور اندرياس ليبمان سفير النمسا لدى الدولة، وسعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، والدكتور صباح عبود جاسم مدير هيئة الشارقة للأثار، والدكتورة سايبن لاديجستاتير مديرة المعهد النمساوي للأثار، والدكتورة باربارا هوريجس مديرة معهد الآثار الشرقية والأوروبية، وفرانز هومير المدير العلمي لمنتزة كارنونتوم الأثري بجمهورية النمسا.