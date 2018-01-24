عبد العزيز المسلم: ملتقى "الحرف التقليدية" يبحث صناعة الفخار في الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود سليم:

قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن النسخة الـ 11 من ملتقى الشارقة للحرف التقليدية، يُعقد هذا العام لمناقشة حرفة صناعة الفخار في الخليج العربي، بمشاركة عدة دول خليجية.

وأشار المسلم في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن الملتقى يضم معرض رئيسي، بالإضافة إلى ندوة علمية، وسوقاً للفخار، وبرامج وورش عمل للأطفال والناشئة، مضيفاً أنه سيركز أيضاً على التقاليد المتعلقة باستخدام الفخار.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تنمية الحرف والصناعات اليدوية بشكل دائم، وارتكزت رؤية الملتقى على الاحتفاء بالحرف والصناعات التقليدية الإماراتية، وعرض التجارب والمشاريع التي تبنتها الدولة في توثيق وإبراز الحرف والصناعات الشعبية الإماراتية.