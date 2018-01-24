حاكم الشارقة يبحث علاقات التعاون مع رئيس إقليم زنجبار

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا والوفد المرافق له، الأربعاء، في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالضيف والوفد المرافق له، وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سموه توطيد علاقات التعاون والترابط بين البلدين في المجالات الثقافية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه أعرب الدكتور علي محمد شين عن بالغ شكره وعظيم امتنانه وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الاستقبال والضيافة، ومشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالتعليم والمعرفة.



حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة.