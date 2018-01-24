"ثقافة الشارقة" توقع على وثيقة "الالتزام بمراعاة السن"

الشارقة 24:

وقعت دائرة الثقافة بحكومة الشارقة على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، حيث وقعها، الثلاثاء، الأستاذ عبد الله حسن المناعي مدير إدارة الشئون الإدارية، بعد الاطلاع على البنود والدليل العام، بمقر الدائرة في اللية.

إن تبني الشارقة لمفاهيم ومعايير المدن المراعية للسن والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، يؤكد على أن الشارقة حريصة كل الحرص على كبار السن، بما يقتضي تقديم الخدمات والبرامج والبنى التحتية للإمارة من الناحية المادية والاجتماعية والاقتصادية والحضرية، وعلى مشاركة المجتمع ممثلاً بمؤسساته وأفراده في توفير ما يلزم لرعاية كبار السن والاهتمام بهم، ولتكون إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بيئة مثلى لعيش كافة الفئات العمرية، وفي هذا الصدد يأتي توقيع اتفاقية الالتزام من قبل الدائرة تقديراً للجهود، والتزاماً بالمشاركة الفاعلة لانضمام الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

صرح بذلك الأستاذ عبد الله المناعي عقب توقيع الاتفاقية، وأضاف تثمن الدائرة جلياً المبادرات الخيرّة التي تجود بها الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تراعي وتدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة التي تحتاج للرعاية من كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال.