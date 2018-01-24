"هيئة استشاري الشارقة" تزور مركز مليحة للآثار وتعقد اجتماعها الدوري بها

الشارقة 24:

استمراراً لنهج المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في التواصل المجتمعي والاطلاع على أبرز مشاريع إمارة الشارقة ومرافقها، زار وفد من هيئة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، مركز مليحة للآثار التابع لهيئة الاستثمار والتطوير شروق.

جاءت الزيارة في إطار خطة الهيئة ونهجها في عقد اجتماعاتها خارج نطاق المجلس، من خلال اختيار مواقع سياحية مختلفة ومناطق عديدة تمثل جسوراً للتواصل مع المواطنين دعماً لكافة مرافق إمارة الشارقة وإبرازها.

ومثلت الزيارة مدخلاً للتعرف إلى العصور القديمة والحقب التاريخية التي عاشها ابن المنطقة من خلال الزيارة التي ترأستها سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري، رافقها الأعضاء من هيئة مكتب المجلس الاستشاري للتعرف على مركز مليحة للآثار بموقعه في منطقة مليحة التي تبعد 50 كيلو متراً تقريباً عن مدينة الشارقة، واطلعوا على ما يضمه المركز من معروضات تفاعلية وتحف تاريخية.

حضر الزيارة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، و محمد جمعه بن هندي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، وفاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة، وعبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وعائشة البيرق رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وخليفة حميد تميم الكتبي عضو المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

رحب القائمون على المركز برئيسة المجلس وبالأعضاء، واصطحبوهم في جولة ضمن ردهات وأقسام مركز مليحة للآثار، وتعرفوا على مكونات المركز ومميزاته عبر عروض مرئية تفاعلية استخدمت فيها التقنيات ثلاثية الأبعاد، وتعرفوا خلال الجولة إلى أحد الفصول المهمة في التطور البشري والحضاري في المنطقة منذ القدم.

أشادت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري بمركز مليحة للآثار وما يضمه من مراحل تاريخيه وتوثيق بديع ومتكامل تنطوي على الكثير من عناصر الجذب السياحية الطبيعية، مشيرة إلى أن منطقة مليحة تعتبر وجهة رئيسية في دولةالإمارات والمنطقة ليس فقط للسياحة والترفيه بل للبحث والدراسة من قبل المهتمين بالتاريخ وعلوم الآثار والمستكشفين.

وأشارت الملا: "أن زيارة هيئة مكتب المجلس لمركز مليحة للآثار تأتي كأحد مبادرات الخطة الاستراتيجية للمجلس والتي تقوم على أن عقد بعض الاجتماعات خارج المجلس"، لافتة: "أن اختيار مركز مليحة للآثار يأتي لتسليط الضوء على هذه البقعة الأثرية التي اكتشفت قديماً لنقوم بدورنا في بث رسالة للمواطنين والمقيمين بأن هذه الأرض عريقة الجذور".

وأضافت رئيسة المجلس الاستشاري أن المركز يتناول خمسة عصور عاشتها المنطقة فضلاً عن دوره في توسيع المعارف لتعريف المجتمع والزوار بتاريخ أرض الإمارات.

بعدها ترأست خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماع هيئة مكتب المجلس في مركز مليحة للآثار، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تمس أعمال المجلس من جلسات عامة وموضوعات، ومتابعة خطط اللجان، بجانب التطرق إلى عدد من المبادرات والأفكار التي تقدمت بها اللجان وتقدم بها أعضاء المجلس، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.ae. لاستقبال الآراء والملاحظات والمقترحات.