مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى يعتمد فعاليات ومبادرات عام زايد 2018

الشارقة 24:

برئاسة سعادة عبد الله راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى، اعتمدت اللجنة العليا المنظمة بمجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى، أجندة فعاليات ومبادرات عام زايد 2018 وبرنامج محاضرة" زايد ...قصة قائد ودولة"، التي تبدأ غداً الأربعاء، في قاعة المركز الثقافي بالذيد.

وقال سعادة عبد الله راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى ورئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات ومبادرات عام زايد: إن برنامج محاضرة "زايد ...قصة قائد ودولة" سوف يحتوي على عدد من الفقرات الرئيسية التي سوف تبدأ باستعراض أجندة فعاليات ومبادرات عام زايد 2018 والترحيب بضيف المحاضرة معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.

وأضاف المحيان، "بعد ذلك سوف يتم عرض فيلم وثائقي يلقي الضوء على إنجازات وفعاليات مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى خلال عام 2017، ومن ثم تبدأ الجلسة الرئيسيّة ومحاضرة "زايد... قصة قائد ودولة" التي سيلقيها معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد عام 2018 "عام زايد"، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً موجهاً الدعوة إلى الجميع للحضور والاستفادة من محاضرة معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة بالحديث عن الوالد المؤسس وحكمته في التعاطي مع المواقف والاحداث".