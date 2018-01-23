راشد الليم: هدفنا حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الطاقة تعد العنصر الفعال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها دول العالم المختلفة، وتعد المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وضع الطاقة في الشارقة والمنطقة يتطلب تخطيطاً وبرمجة في استخدام الإدارة الذكية للطاقة وتنويع مصادرها وتوفير الاستثمارات الكبيرة التي تكفل توظيف وإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتوافر مصادرها ويمكن توظيفها لتحقيق التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف الليم خلال تصريح لـ "الشارقة 24" أن ملتقى الشارقة الرابع للطاقة شارك في فعالياته أكثر من 150 شركة عالمية كما استقطب 205 شخصيات دولية ومحلية من 12 دولة مختلفة ضمت سنغافورة وبريطانيا وإيطاليا والهند وباكستان وفرنسا ومصر وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في مجال الطاقة، واستعرض المؤتمر من خلال 11 ورقة عمل قدمها العديد من الخبراء وممثلي الشركات العالمية عددا من المحاور الرئيسية لمجالات إنتاج وتوزيع الطاقة.

وأشار رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أنه خلال الملتقى تم إلقاء الضوء على كيفية الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين وكيفية استخدام أفضل الطرق لترشيد الطاقة من خلال الأجهزة أو من خلال تغير السلوك.

وأكد الليم أن إمارة الشارقة على مستوى الوطن العربي حاصلة على شهادة الايزو 5010001 وهذا إنجاز كبير في مجال الطاقة وموارد الطاقة الأساسية، كما حصدنا على شهادة إنجاز من الأمم المتحدة لشؤون التغير المناخي لنجاحنا في توفير أكثر من 2700 طن من الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية من إنتاج المياه المعبأة التي تسبب مضايقات لطبقة الأوزون.