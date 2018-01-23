أشغال الشارقة تنجز 23 مشروعاً خاصاً بالحدائق والمماشي المطاطية في 2017

الشارقة 24:

مصفوفة حدائق لا حدود لها تزدان يوما بعد يوم بها الشارقة، وجميعها مجهزة للزائرين لممارسة الرياضة والاستراحة وامتصاص طاقة الأطفال في اللهو واللعب. فالشارقة حدائق وحدائق ومماش مطاطية لممارسة الرياضة، وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية التي تستهدف مطالب واحتياجات أفراد المجتمع و تلبية لاحتياجات المجالس البلدية اختتمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العام الماضي 2017، بمزيد من المشاريع الترفيهية امتدت على مساحة 800 ألف متر مربع وامتدت مماشيها المطاطية لـ 6 آلاف متر، استهدفت كافة أفراد المجتمع والأسرة، وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالرياضة وغيرها من المشاريع المهمة، ضمن إطار حرص الدائرة على مواكبة حركة التطور والتنمية في الإمارة وتحت عنوان خطتها التنموية، وتوفير أرقى مواصفات ومكونات البنى التحتية العصرية القادرة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات النمو وتحقيق تطلعات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تكريس قيم الاستدامة، كما تدعم ما وصلت إليه إمارة الشارقة بتحقيقها اشتراطات مدينة صديقة للمُسن وما حصدته من ألقاب كمدينة صحية وصديقة للطفل.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة تطلع للقيام بدور حيوي وكبير خلال الفترة المقبلة لتوفير المتنفسات الطبيعية والحدائق، وإيجاد بدائل متعددة وخيارات كثيرة أمام سكان الإمارة لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية، وفقاً لأرفع المعايير، من حيث البيئة الصحية، وتطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر، من خلال العديد من المشاريع الحيوية في هذا المجال، بما يسهم في توفير أماكن للترفيه والألعاب بصورة آمنة للأطفال قرب منازلهم.

وثمّن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير كافة السبل الممكنة لراحة المواطنين وتحقيق الحياة السعيدة لهم، من خلال إنشاء المشاريع التنموية التي تنسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى وضع الخطط التطويرية المستقبلية التي تجعل من الشارقة في مصاف المدن العالمية.

وعن أهم مشاريع الحدائق والمماشي المطاطية التي تم تنفيذها وصيانتها خلال مطلع العام الماضي، أكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنجاز المرحلة الأولى من حديقة السيوح.

وتفصيلا، قالت المهندسة علياء النرد مدير إدارة مشاريع المباني "تمتد مساحة حديقة السيوح للسيدات على مساحة 151 ألف متر مربع، وتتضمن الأعمال إنشاء مضمار للجري بطول 1400 متر وبعرض 3 أمتار يحيط بالحديقة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات أنترلوك لممشى الحديقة مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية على ارتفاع 4.5 متر ومزودة بمصابيح موفرة للطاقة وتمديد خطوط الري والماء وإنشاء مواقف للسيارات إلى جانب أعمال توريد وتركيب الأسوار الديكورية التي تراعي خصوصية النساء بارتفاع 2.10 متر وبطول 1475 مترا، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث بوابات رئيسية وبوابتين فرعيتين وغرفة الحارس والخدمات وتقوم الدائرة حاليا بتوصيل خدمات الكهرباء".

ف

ي السياق ذاته، انتهت الدائرة من أعمال المرحلة الأولى في حديقة شغرافة بالرحمانية التي تمتد على مساحة 140 ألف متر مربع، ويبلغ طول المضمار المطاطي الداخلي المخصص للجري 1360 متراً وبعرض ثلاثة أمتار، إلى جانب 58 عمود إنارة مزودة بمصابيح موفرة للطاقة.

وتضمنت أعمال الدائرة المستكملة للمرحلة الأولى تنفيذ 393 موقفا للسيارات على الجهات الأربع المحيطة بالحديقة مع علامات التخطيط والطلاء إلى جانب اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة وأعمال الأرصفة لتوفير المواقف لمرتادي الحديقة، كما تم مراعاة تخصيص عدد من المواقف لأصحاب الإعاقة عند كل مدخل من مداخل الحديقة، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية بطراز معماري جميل بما يتوافق مع البيئة المعمارية للمنطقة كما تم مراعاة إنشاء حاجز لحجب الرؤية للداخل لتأمين الخصوصية لمرتادي الحديقة كونها مخصصة للنساء.

وخلال العام الماضي أيضا، انتهت الدائرة من الأعمال الإنشائية في حديقة الزبير وتضمنت الأعمال إنشاء ملعب كرة سلة ويد وملعب لكرة القدم، وإحاطتها بأعمال أنترلوك وسياج وممرات مخصصة لذلك وبقية الخدمات المصاحبة، مضيفة أن الحديقة تعد أحد المتنفسات الجديدة وتمتد على مساحة 37,524 متراً مربعاً، وقامت الدائرة برفدها بكل الخدمات والمرافق، منها ممرات داخلية، مصلى، مجمع لدورات المياه العامة، مبنى إداري، كافتيريا إضافة إلى كافة الخدمات، كذلك أنجزت الدائرة الأعمال الإنشائية في حديقة النخيلات العامة وتصل مساحتها إلى 9744 متراً مربعاً وزودت بكافة وسائل الراحة والترفيه التي تميز كل حدائق الإمارة، مثل ملعب كرة القدم الذي تم تجهيزه بالعشب الصناعي، وملعب الكرة الطائرة، والسلة، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وممشى خارجي مطاطي لهواة ممارسة رياضة المشي.

إلى ذلك، قال المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف أن الدائرة انتهت من إنشاء ممشى للجري على شاطئ الحمرية مع مباني خدمات في منتصف العام الماضي ويبلغ طول ممشى شاطئ الحمرية 1300 متر، إلى جانب إنشاء أرضية من البلاط (إنترلوك) بعرض 3 أمتار، كما تم إنشاء مبنى للخدمات على مساحة 165 متراً مربعاً؛ يضم 3 دورات مياه للرجال، و8 أماكن للاستحمام، ومثلها للسيدات، ودورتي مياه لأصحاب الإعاقة، إلى جانب إنشاء كافيتريا فيها مع كافة المرافق الخدمية".

وفي مدينة الحمرية أيضاُ، أشار رئيس قسم الإشراف بالدائرة إلى انتهاء الدائرة من إنشاء المرافق في حديقة الحمرية للسيدات وبلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين درهم، وتضمنت الأعمال إنشاء ساحة مخصصة للأطفال تضم ألعاب أطفال ترفيهية، وتركيب وإنشاء الأسوار والممرات بالحديقة إضافة إلى تركيب أرضيات مطاطية في ملاعب كرة السلة واليد وإحاطتها بأعمال إنترلوك وممرات مخصصة لذلك وإنشاء مضمار جري مطاطي داخلي يحيط بالحديقة بطول 400 متر، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية ونصب 44 عمود إنارة وتركيب ممرات مرصوفة إضافة إلى ذلك تحتوي الحديقة على مبنى خدمات أساسية يتألف من دورات المياه، مسجد، كافتيريا ومكتبي إدارة وحراسة.

وفي المنطقة الوسطى، ذكر المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد انتهاء الدائرة من الأعمال الإنشائية في حديقة الرفيعة للنساء وحديقة المدام العامة التي تمتد على مساحة 84 ألف متر مربع وتضمنت الأعمال الإنشائية فيها إنجاز ملعب لكرة الطائرة وآخر للسلة وثالث لكرة القدم، إلى جانب غرفة كافتيريا، ومسجد للنساء، وغرف الخدمات، وغرفة الحارس ودورات المياه للنساء والرجال ويتم حالياً توصيل أعمال الكهرباء والماء.

وأضاف الدرمكي: كما تضمنت الأعمال تنفيذ ممرات داخلية من الإنترلوك.

وأكد مدير فرع الذيد أن الدائرة أنجزت أيضا خلال العام الماضي حديقة محافز بالبطائح وتبلغ مساحة الحديقة 19 ألف متر مربع، وتم إنشاء ممرات "أنترلوك" فيها بأطوال متنوعة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، مشيراً إلى أنها من الحدائق المدرجة ضمن تهيئة إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن من خلال تهيئة دورات مياه مخصصة لكبار السن وذوي الاحتجاجات الخاصة، وإنشاء مداخل على جميع ممرات "الأنترلوك" حتى يسهل التنقل في جميع أماكن الحديقة، إلى جانب إنشاء مناطق جلسات عائلية موزعة علي مناطق مختلفة بالحديقة.

كما تم تزويد الحديقة بكافة وسائل الراحة والترفيه التي تميز كل حدائق الإمارة، مثل ملعب كرة القدم، وملعب الكرة الطائرة، والسلة، إضافة إلى كافتيريا ومصلى للنساء ودورات مياه للجنسين، ومباني الخدمات كغرفة الحارس ومبنى الخدمات الكهربائية.

كذلك أنجزت الدائرة خلال العام الماضي الأعمال الإنشائية في كل من حديقة الحوية للنساء وتبلغ مساحتها 55 ألف متر مربع ومجهزة بكافة المرافق والخدمات التي تلبي كافة احتياجات مرتادي الحديقة بالإضافة إلى المرحلة الأولى من حديقة السويح إلى جانب حديقة الثميد للسيدات التي تمتد على مساحة 1000 متر مربع، وبلغت تكلفة الإنشاء مليوناً ونصف المليون درهم، وتتضمن ملعباً للكرة الطائرة وآخر للسلة، إلى جانب كافتيريا، ومسجد، وغرف للخدمات من غرفة مضخات، وغرفة للحارس، ودورات مياه، كما انتهت من إنشاء حديقة الثميد العامة.

وفي مدينة خورفكان، أكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع انتهاء الدائرة من خمس حدائق أحياء مجدولة وفق الخطة التنموية لهذا العام ومواكبة لتسمية الشارقة إمارة صديقة للطفل، مشيرا إلى أن المدينة تشتهر بشواطئها الساحرة وحدائقها الغناء، ومن هنا تأخذ الدائرة على عاتقها دعم هذه المقومات تماشياً مع نهج وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي قطاع البيئة ونشر المسطحات الخضراء أولوية قصوى، مضيفا أن إجمالي المساحات الخضراء بالمدينة تصل لنحو 700 ألف متر مربع بشكل تقريبي، وانتهت الدائرة من كل من حديقة الحياوة واحد والحياوة 3 والقادسية واليرموك وحطين، كذلك انتهت الدائرة من إنارة حديقة المطلاع وصيانة واستبدال وتوريد أعمدة جديدة بإجمالي 76 عمود إنارة إلى جانب 6 أعمدة للديكور بمدخل الحديقة.

وفي مدينة كلباء، ذكرت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء إنجاز الدائرة للأعمال الإنشائية في كل من حديقة الساف التي تمتد على مساحة تزيد على 3500 متر مربع وتبلغ مساحات الأحواض والمساحات التي ستجري فيها الأعمال التجميلية والزراعية 238 متراً مربعاً، مشيرة إلى توفير كافة الخدمات والمرافق في الحديقة، كما تم تخصيص منطقتين لألعاب الأطفال بمساحة تزيد على 1400 متر مربع إلى جانب تزويدها بنظام إنارة ديكوري صديق للبيئة وموفر للطاقة إلى جانب تركيب المماشي وفسحات الجلوس، إضافة الى توفير ملعب كرة سلة وكرة طائرة بمساحة 1638 متراً مربعاً، وملعب كرة قدم على مساحة 1650 متراً مربعاً محاطاً بسياج ديكوري

كما أنجزت الدائرة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من حديقة البراحة إلى جانب تطوير حديقة سهيلة، تلبية لمطالب سكان مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية، وقامت بتسليمها لبلدية مدينة كلباء بتكلفة 2.8 مليون درهم، وشملت الأعمال إنشاء مضمار مطاطي للجري، واستحداث أربع مناطق للشواء، ومرافق خدمية أخرى، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويعتبر المشروع حلقة من سلسلة حلقات تطويرية جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار تلبية احتياجات سكان كلباء، وتوفير كل الخدمات لهم وضمن الخطة التنموية الخاصة بدائرة الأشغال لتلبية احتياجات المجالس البلدية، وتزامناً مع انضمام إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وتم تزويد الحديقة بكل وسائل الراحة والترفيه التي تميز كل حدائق الإمارة، أبرزها تركيب عشب صناعي لملعب كرة القدم، وتركيب أرضية مطاطية لملعب كرة السلة، إضافة إلى فرش أرضية منطقة ألعاب الأطفال برمل صحي لتدابير السلامة، وإنشاء مباني الخدمات ومبنى الخدمات الكهربائية، والقيام بكل أعمال الصيانة الكهروميكانيكية.

وتبلغ مساحة حديقة سهيلة 19 ألف متر مربع، وتركيب مظلة لتغطية منطقة ألعاب الأطفال، إلى جانب إنشاء مضمار للجري على طول 450 متراً، بعرض 3 أمتار، كما تم إنشاء مخزن وغرفة كهرباء، وصيانة سور الحديقة الخارجي وأسوار ملاعب كرة القدم والسلة، كذلك توريد وتركيب 26 عمود كهرباء بطول 4.5 متر، إلى جانب 6 أعمدة كهرباء بطول 10 أمتار.