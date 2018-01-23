نهلة حمدان: توزيع 30 مقعداً للأطفال على سيارات الأجرة في مطار الشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت نهلة حمدان، مدير المبادرات والأنشطة في إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة وحملة سلامة الطفل، إن الحملة وزعت 366 مقعداً للأطفال في المركبات، على مختلف الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة.

وأشارت حمدان، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أنه تم توزيع 30 مقعداً للأطفال في مركبات الأجرة بمطار الشارقة الدولي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، مضيفة أن الحملة وزعت 200 مقعد على الأسر المتعففة، بالإضافة إلى توزيع مقاعد للأطفال على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأضافت أن هدف الحملة هو حماية الأطفال من المخاطر التي قد تنتج عن الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع المزيد من المقاعد على الجمهور في بعض الأماكن المستهدفة في إمارة الشارقة.