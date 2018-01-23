ملتقى الشارقة الرابع للطاقة يناقش فرص التطوير والتحول الذكي

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

ناقش ملتقى الشارقة الرابع للطاقة الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمشاركة 150 شركة عالمية ومحلية من 12 دولة مختلفة، وبحضور 250 شخصية من المتخصصين والخبراء والمهتمين بشئون الطاقة، التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة وسبل مواجهتها ووضع الحلول والخروج بالتوصيات التي تسهم في تقدم قطاع الطاقة، ومستقبل الشبكات وطرق الاستفادة من الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وأنماط ترشيد الاستهلاك المستقبلية لتشجيع المستهلكين على تخفيض الاستهلاك، خاصة في فترات الذروة، وذلك من خلال 11 ورقة عمل متخصصة قدمها الخبراء والمتخصصين، وعلى هامش الملتقى تم تنظيم معرض يضم 40 شركة عالمية ومحلية استعرضت أحدث الأجهزة والأدوات المرشدة للطاقة والمياه، وشاركت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة في المعرض من خلال توزيع عدد من الكتيبات، وقطع الترشيد على المشاركين للتوعية بأفضل الوسائل التي تحقق الاستخدام الأمثل والحفاظ على الموارد الطبيعية.





سفراء الترشيد

وضمن فعاليات الملتقى تم الإعلان عن أفضل سفراء للترشيد من فئة أطفال الحضانات، حيث فازت كلاً من الطفلة شيماء عبد الرحمن محمد الياسي من حضانة الرحمانية، والطفلة ديمة أحمد الحمادي من حضانة الشارقة النموذجية، وفي إطار دعم وتشجيع الموهوبين والأفكار المبتكرة تم خلال فعاليات الملتقى استعراض نموذج لمولد الطاقة المبتكر، والذي يتم من خلاله توليد الطاقة النظيفة بدون أية انبعاثات كربونية وبتكلفة اقتصادية والمولد المبتكرة فكرة، وتصميم وتنفيذ أحمد علي السلمان مدير معهد تدريب الوقاية والسلامة بهيئة الوقاية والسلامة.

وأشاد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة في كلمته خلال الملتقى بالحضور الكثيف والمحتوى الثري لجلسات الملتقى التي تؤسس لرؤية أفضل لمستقبل إدارة الطاقة والشبكات، وإدراك أشمل للتحديات القادمة والتي يجب الاستعداد لها والاستفادة من التجارب الأخرى في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، مشيراً إلى أهمية الصيانة الوقائية والإجرائية في تحقيق التنمية المستدامة للطاقة.

واستعرضت هولي شانت المدير التنفيذي للاستدامة والترشيد بشركة كيو الدولية للاستشارات مستقبل مجالات تطوير الطاقة في العالم، بينما تناول محمد الحسيني مدير تطوير الأعمال بشركة تاكا للحلول في ورقة العمل التي قدمها الجوانب الاقتصادية المتعلقة بكفاءة الطاقة، وأهمية اتخاذ الإجراءات السريعة والعالة لضمان كفاءة الطاقة في كافة مراحل الانتاج والتوزيع.

وطرح عدنان مرحابا مسئول الطاقة المتجددة لمركز أرثر للشرق الأوسط الفرص والتحديات الخاصة بتخزين الطاقة، وتناول معتز بكري عبد الله المدير الإقليمي لشركة اكنولر عدد من المعايير المطلوبة والضرورية للتعاقد على مشروعات الطاقة واستعرضت منال حسن مدير الاستدامة بشركة السويدي متطلبات الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، والحلول الذكية لتطوير الشبكات وناقشت ورقة العمل التي قدمها أبما كول مدير المبيعات والحلول بشركة وارتسيلا توليد الطاقة بالطرق الذكية والمبتكرة، وأشار اشوتوش شارما مستشار، وقائد فريق المساعدات الإدارية وتحليل النظم في شركة دي ان في التوقعات العالمية والإقليمية لمشروعات نقل الطاقة حتى عام 2050، وضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لتخفيض استهلاك الطاقة من أجل مستقبل الأجيال القادمة من خلال طفرة تكنولوجية في صيانة مرافق الإنتاج.

وأكدت هيام فرحات على ضرورة تطبيق المنهجيات التجريبية لتمديدات التور بينات الغازية وضرورة تضافر الجهود المحلية والعالمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وأهمية احتضان حقبة جديدة من الطاقة والاعتماد على التنمية الخضراء.