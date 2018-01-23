"موارد الشارقة" تستكمل جهودها لإطلاق مؤتمرها الخامس

الشارقة 24:





أكملت دائرة الموارد البشرية بالشارقة كافة أعمالها التحضيرية واستنفرت كافة طاقاتها لإطلاق مؤتمر الموارد البشرية الخامس، والذي تنظمه هذا العام تحت شعار "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة"، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه.

ومن شأن المؤتمر أن يطرح أوراقاً متخصصة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية لتقديم خبراتهم ومعلوماتهم الحديثة في مجال الموارد البشرية، خلال انعقاده في 31 من شهر يناير الجاري والأول من شهر فبراير بقاعة الرازي في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر _ بتضافر جهود اللجنة المنظمة وكافة الجهات المتعاونة لتنظيم المؤتمر، واختيار أوراق عمله وعناوينها والمتخصصين ليشكل المؤتمر منصة هامة للحديث عن الموارد البشرية ودورها الهام في مجتمع المعرفة.

وأثنى بن خادم على تعاون شركاء الدائرة لتنظيم المؤتمر وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وجامعة الشارقة، بجانب رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومطار الشارقة الدولي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومركز إكسبو الشارقة.

وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة يلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة في مجال الموارد البشرية، في إطار استكمال مسيرة متميزة من مؤتمرات الموارد البشرية الأربعة السابقة، لافتاً إلى أن المؤتمر يشهد نقلة نوعية في تنظيمه من حيث الشركاء والمحاور واختيار الموضوع العام ليلبي حاجة مهمه من خلال محاوره، والتي اختيرت بعناية هامة لتغطي جميع جوانبه النظرة المستقبلية نحو مجتمع معرفي.

وأكد ابن خادم أن هذا الحدث أصبح من أهم المؤتمرات في مجال الموارد البشرية ومن أبرز فعاليات الدائرة للوقوف على أحدث التطبيقات والتطورات والأفكار والخبرات والتجارب الدولية في مجال الموارد البشرية وطرح المستجدات التي تطرأ عليه، وسبل الاستفادة منها من أجل تفعيل دورها وترجمة هذه التطورات لإفادة الكوادر الوطنية، وتبني أحدث الآليات والرؤى في إعدادها لقيادة المستقبل في مجتمع المعرفة.

ولفت إلى أن المؤتمر يكتسب أهميته من الإقبال الكبير الذي تبديه مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات للمساهمة في تنظيمه، فضلاً عن حضور قطاع كبير من موظفي الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص أعمال المؤتمر، والاستفادة من محاوره وأوراقه ليشكل محوراً من محاور التطوير المتواصل لجاهزية مواردنا البشرية لوظائف المستقبل.