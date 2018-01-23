عبد العزيز الجروان: "سلامة الطفل" تعزز أمن الصغار في سيارات الأجرة

الشارقة 24 - محمود سليم:

وجه عبد العزيز الجروان، مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، الشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، على توجيهاتها ورعايتها لحملة سلامة الطفل.

واعتبر الجروان، في تصريحات لـ"الشارقة 24" أن حملة سلامة الطفل بالمركبات، تعزز من أمن الأطفال عند استخدام سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن الحملة تمت بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي.

وأوضح أنه تم توزيع 30 مقعداً لمركبات أجرة المطار، ليتم استخدامها عندما يكون هناك أطفال برفقة الراكب، داعياً مستخدمي مركبات الأجرة إلى استخدام هذه المقاعد للأطفال أقل من 12 عاماً، للحفاظ على سلامتهم.