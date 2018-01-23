وفد من طاجيكستان يطلع على "الشارقة لعلوم الفضاء والفلك"

الشارقة 24:

زار وفد من طاجيكستان بتنظيم من معهد الشارقة للتراث مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بلغ عددهم 21 شخصًا، واطلعوا على أهم المرافق في المركز ودور الشارقة في النهوض بعلم الفضاء والفلك.

بداية الزيارة تم الترحيب بهم في المركز والتعريف بأهداف المركز واختصاصاته ودوره في النهوض بالعلم والثقافة، ومن ثم زار الوفد قاعات المعارض العلمية التي تسر قصة نشأة الكون، وقصة الطيران التي بدأت من خلال الأندلسي المسلم عباس بن فرناس والتطورات التي طرأت على مجال الوصول إلى الفضاء، بالإضافة إلى معرض الكون في القرآن الكريم التي بها الاسقاطات الواضحة للإعجاز الفلكي في القرآن الكريم، ولم تخلوا الزيارة من تجربة أجهزة المحاكاة العلمية لمكوك فضائي والأجهزة البصرية والضوئية.

كما تضمنت الزيارة عرض في القبة الفلكية من خلال أجهزة تقنية حديثة ترصد 10 ملايين نجم حسب الموقع الحقيقي للنجم، بالإضافة إلى رحلة في الفضاء، انطلاقًا من كوكب الارض ومرورًا على المجموعة الشمسية والمجرات وحتى نهاية الكون.

في نهاية الزيارة شكر الوفد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وأشادوا بمرافق المركز.