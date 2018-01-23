اللواء الشامسي يشهد ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي"

الشارقة 24:

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن توجه دولـة الإمارات العربية المتحدة نحو استشراف المستقبل نابع من رؤية القيادة الحكيمة وطموحاتها المتفردة في خلق أنموذج غير مسبوق لحكومة المستقبل.

وأضاف أن شرطة الشارقة تسعى لمواكبة حركة الانتقال إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات شرطية تساهم في رفع جودة الحياة، وتسريع الانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات، بدءاً بتثقيف الموظفين حول أبرز التقنيات المستخدمة في الثورة الصناعية المعاصرة كتقنيات البيانات الضخمة والواقع الافتراضي.

مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المحاضرات وورش العمل المتعددة في هذا المجال، والتي تتيح التفكير بمنظور استراتيجي، ويتسع من خلالها المَدارك في رسم آفاق العمل ووضع المنهجيات والمبادرات التي تخدم هذه الرؤى، وترسيخ قواعدها بين كافة العاملين في المجال الأمني من خلال نشر المعرفة، ليكون أسلوب عمل مُمنهج ومستدام، لتحقيق الريادة والتميز في الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاح الورشة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي"، الثلاثاء، بقاعة حميد سيف بمقر القيادة، والتي قدمها الدكتور سالم حسن الحمادي، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية ومدراء الإدارات والضباط بشرطة الشارقة.

وقدم المحاضر تعريف وشرح وضح خلالها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخه وأنواعه وأبرز التطبيقات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما وضح استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الشرطة، مؤكداً أن حكومة الإمارات ستكون سباقة في تطبيق ما يخص بالذكاء الاصطناعي.

وفي نهاية المحاضرة قدم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة شكره، وتقديره لمنفذي الورشة، التي شهدت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً بين الحضور.