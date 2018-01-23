"اقتصادية الشارقة" تلتقي بعدد من المستثمرين

الشارقة 24:

تعقد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءاتٍ منظمة مع عدد من المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين بتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات حرصاً من الدائرة لتحقيق تواصل فاعل مع المستثمرين من مختلف القطاعات، ولإمدادهم بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم، وكذلك لاستقبال الملاحظات التطويرية ومناقشة ما يمكن تقديمه لهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية التي من شأنها تطوير القطاع.

وفي هذا السياق قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تبذل جهود كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة، وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة، وإن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من الأفضل على مستوى المنطقة وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية الأخرى، مشيراً الى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمتواصلة، والدور الحيوي للقطاع الخاص في النمو وايجاد مزيد من الفرص في الإمارة والمشاركة مع الحكومة في رفع وتحقيق مؤشرات جودة الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن الدائرة عقدت مؤخراً لقاءً بمدينة كلباء، وحضر اللقاء عدد من المستثمرين من عدة قطاعات وذلك للحديث حول المعوقات التي تواجه المستثمر في المدينة من لحظة استخراج الترخيص إلى الانطلاق في غمار العمل والتجديد، وتوفير الحلول الجذرية والعملية لجميع الملاحظات التي يبديها المستثمرين، في سبيل تعزيز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات العاملة في الإمارة بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة في الخدمات لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد خلفان صالح الحريثي مدير إدارة الفروع أن مدينة كلباء تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية الفريدة، من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الحكومية لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الثقة بالمناخ الاستثماري في المدينة، وأشار لفرص للنمو الذي تشهده مدينة كلباء في كل المجالات حيث بلغ عدد الرخص الإجمالي لمدينة كلباء لعام 2017 حوالي 2796 رخصة مقارنة 2617 رخصة لعام 2016، وأنها في تزايد مستمر، وأثنى وشجع المستثمرين بعدم التردد بتقديم مقترحاتهم وآرائهم، وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها لتطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.