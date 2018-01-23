مركز بحوث الشرطة وجامعة الشارقة يحددان آلية التعاون والبحث العلمي

الشارقة 24:

قام العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث الشرطة والوفد المرافق له المكون من المقدم الدكتور صلاح المزروعي رئيس قسم التعاون والدعم العلمي، والمقدم عبد الله المليح رئيس قسم البحث العلمي، والرائد سيف بن قصمول، والملازم علياء السركال، والشرطي أول خلفان صالح يوسف، والدكتور أبوبكر مبارك، والخبير صلاح الدين عبد الحميد، بزيارة إلى جامعة الشارقة، الثلاثاء، لعقد لقاء تنسيقي مع كلاً من الاستاذ الدكتور قتيبه حميد نائب مدير الجامعة لشئون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والاستاذ الدكتور رأفت العوضي مدير كلية الدراسات العليا بالجامعة، والأستاذ الدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون، والاستاذ الدكتور حسين العثماني عميد كلية الآداب، والاستاذ مالك محمد مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي بالجامعة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين كلاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة وجامعة الشارقة.

وقد استهل العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي اللقاء ببيان دور وأهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع، ومدى الاستفادة التي تتحقق في حال تناول الدراسات العلمية والبحثية لقضايا وتحديات تمس الواقع المجتمعي، وكذلك الاستفادة من قدرات الباحثين القائمين باستكمال مسارهم العلمي للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه من خلال تناول رسائلهم البحثية لأبرز القضايا الأمنية والمجتمعية، على أن يتم ذلك تحت الإشراف العلمي والبحثي للأساتذة والخبراء بكل من المركز وكليات الجامعة مع تعزيز قدرات الباحثين بتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والمراجع العلمية العربية والأجنبية المتوافرة لدى كل منهما، ولضمان خروج تلك الدراسات على النحو المحقق للأهداف العلمية والأمنية والمجتمعية.

وبناءً على ذلك قام مركز بحوث الشرطة بإعداد قائمة لأهم الموضوعات والقضايا والتحديات الأمنية ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، وذلك في ضوء العديد من المدخلات التي أهمها التحليل البيئي والتقارير الأمنية والقضايا والجرائم المرتكبة ونوعية تلك الجرائم وطبيعة مرتكبيها، وكذلك استطلاعات الرأي للتعرف على آراء الجمهور حول أهم الجوانب ذات الاهتمام الأمني لديهم، وأيضاً نتائج استطلاعات الرأي المعدة من قبل مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية.

وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها في تحديد أولويات الدراسة والبحث لتلك القضايا حتى يتسنى طرحها للطلاب بكلية الدراسات العليا وتحديد التوجهات والتكليفات للبدء في اعداد خطة البحث العلمي لها، وعقد ورش عمل للمتقدمين من الطلاب للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه للتعريف بتلك القضايا والتحديات وأهميتها ودور المعالجة العلمية في تقديم الدعم المجتمعي لاسيما في المجال الأمني بدرجة كبيرة، وكذلك عقد اجتماعات دورية شهرية بين المركز والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة وبحث ما يستجد من موضوعات ، ووضع برنامج للمحاضرات التوعوية يقوم مركز البحوث بتقديمها بمختلف كليات الجامعة لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلاب، وأخيراً عقد ندوة أو مؤتمر بشكل سنوي يتولى إعداده وتنظيمه كلا الطرفين.