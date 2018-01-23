"سيدات أعمال الشارقة" ينظم ورشة عمل حول التأثير النفسي لاستخدام الألوان

الشارقة 24:



ينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ورشة عمل مبتكرة تتناول أهمية الألوان في حياة السيدات المهنية والشخصية، تحت إشراف فاطمة الشيراوي، خبيرة الألوان، التي ستُبيّن لرائدات الأعمال والمديرات المشاركات تأثيرات الألوان وتدرجاتها على رؤاهن، وعلاماتهن التجارية، وأدائهن المهني والشخصي.

وستشهد ورشة العمل التي تحمل عنوان "استخدام الألوان في تطوير ذاتك وعملك"، التي تُعقد يوم السبت 27 يناير، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 03:00 عصراً، توزيع رائدات الأعمال المشاركات إلى أربع مجموعات مختلفة، استناداً إلى "اللون" الذي يعكس شخصيتهن، ثم إنشاء ملف شخصي لكل مشتركة بشكل منفصل، بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لاكتشاف لوحاتهن الفريدة من الألوان وتدرجاتها، من خلال جلسة خاصة للاستشارات، فضلاً عن استثمار طاقة الألوان لاستكمال أساليبهن، وتعزيز قواهن الشخصية، وتطوير أولوياتهن في الأعمال.

وتتعرف المشاركات على التأثيرات الإيجابية المباشرة للألوان على تحسين ربحية المشاريع والأعمال التجارية، من خلال تعزيز فاعلية المديرات والموظفات، وثقتهن، وطموحهن، بالإضافة إلى إمكانية ارتباط جودة المنتجات والخدمات بألوان العلامات التجارية، وهويتها، التي تشمل العبوات، والتغليف، وتصاميم المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمكاتب الداخلية، التي تعكس قيم الشركات، وهويتها.

وتعتبر فاطمة الشيراوي من أبرز رائدات الأعمال الإماراتيات، إذ أسست شركة "غريشياس إف"، المتخصصة بمجال الرفاهية، والأزياء، والتصميم، والعلامات التجارية، التي تركز على تعزيز الرفاهية الجسدية والنفسية والعاطفية لرائدات الأعمال.

وقالت الشيراوي: "سنعمل خلال الورشة على تحديد اللون الذي يليق بكل مشاركة، واستكشاف التأثيرات الإيجابية المحتملة لهذا اللون على مشاريعهن وأعمالهن التجارية، سواءً من خلال أماكن عملهن، أو الملابس التي يرتدينها، أو الأماكن التي يقضين فيها أوقاتهن".

وأضافت: "يؤثر استخدام الألوان في حياتنا اليومية بشكل كبير على مواقفنا، وأمزجتنا، ونهجنا في الطريقة التي ننظر بها إلى العالم من حولنا، في مجال الوضوح، والإلهام، والسمات الأساسية في إدارة الأعمال على المستوى اليومي".

من جهتها، أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، أن ورشة العمل ستعزز فرص عضوات المجلس، وإنتاجيتهن، وقالت: "نظمنا هذه الورشة في إطار بحثنا عن طرق مبتكرة للارتقاء بمكانة المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز تأثيرها على اقتصاد إمارة الشارقة، وهي حلقة أخرى في سلسلة تمكين أعضاء المجلس الباحثات عن منهج متكامل يساعدهن في تعزيز إمكاناتهن".

ومنذ بداية مشواره عام 2002، عمل مجلس سيدات أعمال الشارقة على دعم سيدات الأعمال الإماراتيات للاندماج في الاقتصاد العالمي، والمساهمة بتعزيز الناتج الاقتصادي للدولة، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

ويعمل مجلس سيدات أعمال الشارقة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تتضمن مؤتمرات، وندوات، وورش عمل، وبحوثًا تدعم أصحاب المشاريع الحاليين أو المستقبليين في إمارة الشارقة، كما يقيم المجلس شراكات مع الجهات الحكومية، والمنظمات والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويوفر المجلس للراغبين بالحصول على المعلومات حول أنشطته وبرامجه على الموقع الإلكتروني التالي: ويقدم خدمات الاستفسار المتعلق بالعضوية على الخط الساخن 600 535554 ، أو التواصل عبر البريد الكتروني: [email protected]