"تنفيذي الشارقة" يطلع على مقترح مطار الشارقة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واعتمد المجلس خلالها جملة من القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتطوير منظومة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة، واطلع على عدد من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها السادة أعضاء المجلس التنفيذي.



وبعد المصادقة على اجتماع الجلسة السابقة، اطلع المجلس على المقترح التي تقدمت به هيئة مطار الشارقة الدولي لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل الإجراءات بما يتواكب مع التطور الكبير في قطاع الطيران الجوي الذي يعد من القطاعات الهامة في الإمارة.



واطلع المجلس التنفيذي على مذكرة التعاون المزمع توقيعها بين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، ووزارة التغير المناخي والبيئة في مجال دعم المزارعين ومربي النحل والصيادين، وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة الشارقة، وتحقيقاً لمصلحة رواد الأعمال في مجال الأعمال المرتبطة بالزراعة بنظام البيوت المحمية وتربية النحل ومزارع الأسماك.



واستعرض سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم الأعمال الريادية "رواد" كافة بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تطوير التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة للقيام بسلسلة من الأنشطة التعاونية ذات المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة في مشاريع البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية والزراعة العضوية والنحّالين والصيادين.



وقدم السادة أعضاء المجلس عدد من الملاحظات التي تثري مذكرة التعاون، ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات السادة أعضاء المجلس حول بنود الاتفاقية تمهيداً لاعتمادها.



وأقر المجلس التنفيذي التعديلات التي تقدم بها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات المؤسسة.



وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة التاسعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري والتي ستعقد يوم الخميس المقبل، وسيتم فيها مناقشة مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي.



كما اطلع المجلس على المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.