"الشارقة للتدريب الإعلامي" يختتم دورة الدبلوم المهني في التقديم التلفزيوني

الشارقة 24:

أنهى مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام، مؤخراً، دورة الدبلوم المهني في التقديم التلفزيوني، التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي، بمشاركة 20 من المتدربين الذين اجتازوا 50 ساعة معتمدة، من التدريب النظري والعملي.

وكرّم سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، بحضور حسين شاهين مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، وسالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، الخريجين الذين أكملوا متطلبات الدورة بنجاح، وذلك خلال حفل خاص أقيم في المؤسسة، حيث قدّم لهم شهادات الدبلوم المعتمدة في مجال التقديم التلفزيوني.

وهدفت الدورة التي قدمتها الإعلامية سهام الشريف، إلى تطوير مهارات المشاركين في التقديم التلفزيوني، على صعيد إعداد وتقديم البرامج، والتقارير، ونشرات الأخبار، والمساهمة في تعزيز قدرات المقدمين الجدد، وتعريفهم على بنود وأخلاقيات العمل الإعلامي، إلى جانب الاستفادة من أساسيات صناعة وتقديم البرنامج ونشرات الأخبار، وشرح قوالبها الخاصة، وتوجيههم نحو التمييز بين بيئة العمل في استوديوهات التلفزيون والمواقع الخارجية، بالإضافة إلى تعريفهم على صفات المقدم التلفزيوني الناجح ومؤهلاته.

وأكد حسين شاهين أن مؤسسة الشارقة للإعلام تسعى وفق خطّة استراتيجية، إلى الاستثمار في العناصر البشرية، وإتاحة الفرصة أمام الطاقات والمواهب الإعلامية الواعدة لتشقّ طريقها بثبات وثقة نحو سوق العمل الإعلامي، متسلحة بالخبرة والمعرفة لتنقل صورة مشرقة عن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم بأسره.

وأضاف مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: "ركّزنا في هذه الدورة على تعريف المشاركين بالخيارات الأساسية المتعلقة بالتقديم التلفزيوني، من خلال الاختبارات والتطبيقات العملية والنظرية، للمساهمة في صقل وتوجيه الطاقات الإعلامية، سواء المنتسبين إلى كليات الإعلام أو المؤسسات الإعلامية، لتقديم مواد تتمتّع بأعلى معايير المهنية وقادرة على جذب المشاهدين".

وتوزّعت الدورة على خمسة أسابيع، اشتملت على تطبيقات عملية ونظرية، حيث شهد الأسبوع الأول، التعريف بمهارات وكاريزما الشخصية الإعلامية التلفزيونية، وتنظيم جلسات تدريبية صوتية لشرح أساسيات التنفس الصحيح، والقراءة، ومخارج الحروف، إلى جانب جلسة تتعلّق بسرعة البديهة والحضور والثقة بالنفس.

كما تم استعراض طرق كتابة التقارير التلفزيونية الخاصة بالأخبار والبرامج، وتقديم تدريبات تتعلّق بلغة الجسد وتحليل أهم الأخطاء التي يقع بها المذيع.

وتضمن الأسبوع الثاني اختبارات حول أساليب كتابة التقرير التلفزيوني، وكيفية اختيار الضيوف والتعامل معهم، وأساسيات إدارة الحوار، بالإضافة إلى تدريبات عملية على كيفية محاورة الضيف، ليتم في نهاية الأسبوع تقسيم الفرق لتقدم تطبيقات عملية من خلال تقديم برنامج، أو نشرة أخبار، أو تقرير تلفزيوني.

وامتاز الأسبوع الثالث بتدريبات عملية وتطبيقات حيّة في مؤسسة الشارقة للإعلام والقصباء، أعقبتها تدريبات حول الكتابة الإخبارية وأساسيات التشكيل ونقاط التوقّف أثناء قراءة نشرة الأخبار.

وركز الأسبوع الرابع على معالجة أخطاء عملية تقديم البرامج ونشرات الأخبار، ومشاهدة التقارير ونشرات الأخبار النهائية بعد التسجيل والتقييم.

واختتمت الدورة في أسبوعها الخامس بعقد اختبارات حول الكتابة الخاصة للبرامج التلفزيونية، وشرح أهم قواعد اللغة العربية وأبرز الأخطاء الشائعة التي يقع بها الإعلاميون خلال تقديمهم للبرامج ونشرات الأخبار.

ويتيح مركز الشارقة للتدريب الإعلامي للراغبين بالالتحاق بالدورات التدريبية، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز: http://smtc.smc.ae/ .