"استشاري الشارقة" يناقش مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته التاسعة، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومعاونيهما من أعضاء المجلس الرياضي والأمانة العامة لمجلس الشارقة الرياضي بجانب حضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بعدها يناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.

من جانب أخر أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها حول مشروع قانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان الباروت مقرر اللجنة وخليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفة محمد بوغانم وعبد الله صالح النقبي وعبد الله مراد ميرزا وحضر الاجتماع يوسف آل علي المستشار القانوني وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية جاسم من الأمانة العامة للمجلس.

واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة بقطاع الرياضة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف ومهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على آراء أعضائها وأضافت عدد من المواد على قانون مجلس الشارقة الرياضي ليتواكب مع مهامه واختصاصاته في تطوير الرياضة والإشراف على المؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة تمهيداً لإعداد تقريرها وتسليمها إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس.