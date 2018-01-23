بلدية الحمرية تنجز مرافق مراعية للسن على الممشى المطاطي للشاطئ

الشارقة 24:

أنجزت بلدية الحمرية بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة عدد من المرافق واللوحات الإرشادية لتتيح لذوي الإعاقة وكبار السن استخدام الممشى المطاطي على شاطئ الحمرية.

وجرى إنجاز الخدمات في إطار تهيئة الممشى ليتكامل مع كافة جهود إمارة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والعمل على تنفيذ وتقديم العديد من المبادرات التي ترسخ من وضع إمارة الشارقة كواحدة من المدن المراعية للمسنين وما تقدمه من خدمات ومواصفات في كافة إنشاءاتها.

وتتيح الخدمات التي أتيحت بالممشى دخول وخروج كبار السن والمعاقين بكل أريحية لممارسة الرياضة وقضاء جو ترفيهي بصحبة أهاليهم من خلال الممرات المتعددة واللوحات الإرشادية على جانبي الممشى، فضلاً عن توفير مواصفات خاصة لأرضية الممشى تتيح ممارسة الرياضة لكافة الفئات بيسر وسهولة وتوفير مبنى مجاور يقدم خدمات دورات المياه لتلك الفئات.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى تكامل جهود البلدية ودائرة الأشغال العامة للعمل على تجهيز أماكن مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن على شاطئ الحمرية من خلال ربطه بمشروع الممشى المطاطي ليكون بذلك ممشى صديق مهيأ للمعاقين وكبار السن.

وأوضح الشامسي أن الخدمات المتاحة شملت مبنى مجهز لخدمة المعاقين وكبار السن وروعي في هيكلة أريحية تقديم الخدمات بأسلوب عصري وميسر ويمكن تلك الفئتين ومرافقيهم من الشعور بالسعادة عند التردد على شاطئ الحمرية وممارسة الرياضة في الممشى المطاطي، لافتاً إلى أن هذ ا الممشى هو الثاني في الحمرية في ظل وجود ممشى آخر مخصص للسيدات.

وأكد أن بلدية الحمرية تولي اهتماماً خاصاً بكبار السن والمعاقين وكافة الأسر من النساء والأطفال وتعمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون إمارة الشارقة من المدن المراعية لكبار السن، لذلك تعمل بشكل كبير على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية وتوفير متطلباهم واحتياجاتهم المختلفة.