منتدى الشارقة للتطوير يطلق برنامج الشارقة للقادة 2018

الشارقة 24:

أعلن منتدى الشارقة للتطوير التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن إطلاق برنامج الشارقة للقادة في دورته العاشرة والتي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك برؤية جديدة تتضمن أحدث ما وصلت إليه برامج تطوير القيادات.

وأكد جاسم محمد البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة و المبتكرين أن هذه الدورة تأتي بعد النجاح الكبير والمكانة التي بلغها برنامج الشارقة للقادة وما حققه من تطوير فاعل واستثمار لقدرات المواطنين المبدعين والمتطلعين للقيادة في كافة المجالات لخدمة الوطن، لافتاً إلى أن البرنامج وعلى مدى العشر سنوات الماضية نجح في أن يشكل منظومة فردية ونوعية من أحدث البرامج الأكاديمية والممارسة الفعلية والنماذج المتقدمة عالمياً في القيادة في رؤية مبتكرة ارتكزت على تأهيل المواطن والاستثمار في قدراته باعتباره الركن الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن منتدى الشارقة للتطوير انطلق برؤية واضحة ومنهجية علمية بفضل الحكمة والرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بقدرات شبابنا في قيادة التنمية ولهذا عقدت الشراكة الأكاديمية مع الجامعة الأميركية بالشارقة لغرس مفاهيم القيادة والتميز في الجيل القادم من الشباب لتحقيق الرؤية المستقبلية بتنمية وطنية شاملة.

وأكد جاسم البلوشي أن الدورة الحالية ستكون مميزة بما تتضمنه من تغييرات على مستوى المحتوى وتحوّل في الفكر التدريبي بحيث يتم ضمان ربط الأهداف الشخصية بالأهداف المؤسسية وقياس مخرجات البرنامج لضمان تحقيق الأهداف ونتائج الأداء من خلال عدد من المحاور إلى جانب تتبع البرنامج التدريبي بالتعاون مع المختصين حتى بعد انتهاء المتدرب من البرنامج.

وأشار البلوشي إلى أن التغييرات شملت عدة جوانب ليكون برنامج الشارقة لإعداد القادة برنامجاً متكاملاً يتضمن تدريباً تخصصياً لكل مشارك تضمن زيادة فاعلية أدائه كقائد في كافة المستويات.

وقال البلوشي إن البرنامج هذا العام يتميز بإضافة رحلة دراسية لكافة المشاركين والمشاركات ولمدة 10 أيام إلى كلية انسياد في سنغافورة، وحضور عدد من الدورات والجلسات في مجال قيادة الابتكار ومراكز الأبحاث بها والاطلاع على التجربة السنغافورية المتقدمة في عدد من مجالاتها.

ولفت إلى أن منتدى الشارقة للتطوير فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بالبرنامج والمرشحين من قبل جهات عملهم وتم اختيار المرشحين وفق معايير واختبارات خاضوها لاختيار النخبة منهم للالتحاق بهذه التجربة الرائدة.

وأكد أن تميز وتفرد البرنامج في منهجية عمله من حيث تمكين المشاركين مع محاور المتخصصين على البرنامج والتعرف على رغابتهم بجانب الاجتماع مع مدراء المشاركين لمعرفة ما يتوقعونه منهم حتى يتم تصميم الدورات الخاصة بالمهارات المطلوبة وإلحاقهم بخبرات عملية وتلقي التدريب المتخصص في مجال وظيفة المشارك فضلاً عن متابعة المشارك بعد انتهاء البرنامج ولمدة 6 أشهر في جهة عمله لضمان استفادته وتطوير ذاته وجوانب ممارسة عمله وانعكاس ذلك على بيئته الوظيفية.

وأوضح البلوشي أهم ما يتم العمل عليه خلال البرنامج هو توفير الجانب القيادي والمحتوى المتميز كون المشاركين من تخصصات مختلفة وبالتالي يعمل القائمون على تصميم التدريبات المتنوعة التي تناسب كل شخص وفي الوقت نفسه ربط المشارك بأحدث التطورات العالمية في مجال القيادة والإدارة ومجال عمله المحدد ومتابعة تدريب المشارك، لافتاً إلى أن البرنامج يُرسّخ قاعدة "التعلم الذاتي"، وذلك بما يوفّره من مكتبات إلكترونية وأدوات متنوعة ومعلومات على العكس من طرق التدريب التقليدية عبر التواصل المستمر حيث يكون المجال مفتوحاً أمام المشارك ليتعلم على طريقته فيما يُعرف بحرية التدريب والتعليم.