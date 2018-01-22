د. هدى المطروشي: المتقاعد غير متقاعس ونسعى لتفعيل دوره بكل المشاريع

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات المتكاملة للمتقاعدين، إن المتقاعد غير متقاعس، ونسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات للمتقاعدين بالشارقة إلى تفعيل دور جميع المتقاعدين في شتى المجالات الموجودة حالياً، سواء كانت استشارية أو إدارية أو قانونية أو معلوماتية.



وأضافت المطروشي لـ "الشارقة 24"، نتمنى من خلال هذه المبادرة أن يعم الخير على جميع المتقاعدين، الذين بدورهم سيقومون باستخدام أفضل الممارسات بحكم خبرتهم لتطوير الأداء لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة لمواكبة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي ختام حديثها توجهت الدكتورة هدى المطروشي بالشكر إلى جمعية الإمارات للمتقاعدين متمنية التوفيق لها وتوثيق التعاون بين الطرفين.