70 % إنجاز مبنى محاكم ونيابات خورفكان الجديد بـ 45 مليون درهم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

حققت وزارة تطوير البنية التحتية نحو 70 % من الأعمال الإنشائية لمشروع المبنى الجديد لمجمع محاكم ونيابات خورفكان بمنطقة الجرادية.

وقالت مصادر هندسية للشارقة إن مراحل العمل بالمشروع البالغ تكلفته الإجمالية 45 مليون درهم، تمضي وفق الخطة الزمنية المحددة، حيث من المتوقع إنجازه كلياً بحلول الربع الرابع من العام الجاري.

وتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى حوالي 16 ألف متر مربع، في حين تصل مساحة البناء الكلية إلى 9 آلاف متر مربع.

ويتكون المشروع من طابق أرضي وطابقين 1-2، ويضم مباني للمحاكم، وغرف أرشيف، وأخرى للتوقيف، وموقف سيارة الشرطة، وغرف الخدمات، والمدخل الرئيسي، فضلاً عن مكاتب إدارية، وأخرى للقضاة، والخدمات، وقاعات المحاكمة، وغرفة اجتماعات، والأماكن المخصصة للانتظار، وغيرها من المرافق.

وتعول إدارة محكمة خورفكان على المبنى الجديد في تعزيز أداء العاملين بالمحاكم الابتدائية الاتحادية والاستئناف، فضلاً عن النيابات الكلية ونيابة الاستئناف.

وقال أحمد الجراح المدير الإداري لمحكمة خورفكان الابتدائية إن المجمع الجديد يعد من ركائز التطوير الفني والإداري حيث يوفر بيئة مثلى للعمل على مستوى الموظفين والمتعاملين في الوقت ذاته.

وأضاف أن المبنى الجديد تتوافر فيه معايير قياسية على مستويات المرونة في إنجاز المعاملات وتهيئة المناخ المناسب للموظفين لأداء مهام عملهم بأريحية تامة.