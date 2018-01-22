"تشريعية استشاري الشارقة" تناقش مشروع قانون بشأن تنظيم صندوق "المجلس الرياضي"

الشارقة 24 – وام:

أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - خلال اجتماعها الإثنين بمقر المجلس - رأيها حول مشروع قانون بشأن تنظيم صندوق مجلس الشارقة الرياضي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان الباروت مقرر اللجنة وخليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفه محمد بوغانم وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا ويوسف آل علي المستشار القانوني وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية جاسم من الأمانة العامة للمجلس.

واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة بقطاع الرياضة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف ومهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها وأضافت عددا من المواد على قانون مجلس الشارقة الرياضي ليتواكب مع مهامه واختصاصاته في تطوير الرياضة والإشراف على المؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة تمهيدا لإعداد تقريرها وتسليمه إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس.