اللواء الشامسي يترأس الاجتماع الأول للجنة القيادة بشرطة الشارقة لعام 2018

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع الأول للجنة القيادة بشرطة الشارقة للعام 2018م، الذي عقد بقاعة حميد سيف بمبنى بالقيادة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير عام العمليات المركزية.

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجـة على جدول أعماله، استعرض في مستهلها أبرز المعطيات التي تحققت من خلال اجتماعات القيادة خلال العام المنصرم 2017، والنتائج التي تمخضت عنها، والقرارات والتوصيات التي تم انجازها، بالإضافة إلى استعراض وتقييم كافة المبادرات الاستراتيجية المنتهية للعام 2017، إضافة إلى مناقشة المبادرات الاستراتيجية الجديدة للعام 2018م.

بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقـة بتعزيز العمل والتكامل بين إدارات الشرطـة المختلفة في تعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء، وفق نهج استراتيجي مدروس يسعى إلى تحقيق المعايير والمؤشرات الأمنية في كافة المجالات.

وفي ختام الاجتماع وجه العميد الشامسي الشكر للحضور وللإدارات المختلفة التي تمكنت من إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها، ووجه بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني والخدمات المقدمة للجمهور، وضمان حقوقهم وتذليل الصعاب التي تواجههم من خلال تبني أفضل الممارسات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجيــة الرامية إلى دعم ركائز الأمن باعتباره قاعدة التقدم في مختلف المجالات الاقتصاديــة والاجتماعية والسياسية والتنموية.