"غرفة الشارقة" تطلق "بازار الربيع" أول فبراير المقبل

الشارقة 24:

تُنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الثاني على التوالي معرض "بازار الربيع 2018" في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 1-4 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لرواد الأعمال من مختلف إمارات الدولة.

ويضم "البازار" مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والسياح، حيث يعرض المشاركون في المعرض تشكيلة واسعة من الصناعات الحرفية، والأشغال اليدوية والبخور والعطور العربية، والعبايات والشيلات والجلابيات والإكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات.

وأعلنت غرفة الشارقة أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام رواد الأعمال في كافة القطاعات التجارية الراغبين بالمشاركة في "بازار الربيع 2018"، داعية رواد ورائدات الأعمال المواطنين والمقيمين في الدولة إلى المشاركة في المعرض والاستفادة من أهمية الحدث في الترويج والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.

ويُعتبر "بازار الربيع" أحد مبادرات "غرفة الشارقة" التي أطلقتها قبل عامين، وذلك ضمن "عروض ربيع الشارقة"، الذي يندرج في إطار برنامج الحملات الترويجية والتسويقية التي تنظمها الغرفة بوتيرة دورية، وتهدف إلى دعم قطاع تجارة التجزئة والعديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة. وقد انطلقت فعاليات الموسم الجديد لعروض الربيع في جميع مناطق الإمارة مطلع العام الجاري وتستمر لغاية 15 فبراير المقبل.

وقال إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، إن تنظيم "بازار الربيع" في نسخته الثانية، يأتي ضمن التوجه العام للغرفة لإيجاد وسائل ترويجية وتسويقية للمنتج المحلي، وانطلاقاً من الحرص على توفير منصة عرض، مناسبة تجمع أكبر عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة للالتقاء والتعرف على مدى إمكانية التعاون فيما بينهم، إلى جانب تسويق مشاريعهم والترويج لخدماتهم، حيث يُعدّ المعرض فرصة مؤاتيه لتنشيط أعمالهم في بيئة مثالية.

وأضاف الجروان أن المعرض الذي يُقام على مدى 4 أيام في مركز إكسبو الشارقة، يُعد من أبرز الفعاليات التي تقام خلال "عروض ربيع الشارقة"، وتخدم فئة مبدعة من الشباب والشابات، وتتيح لهم استعراض أعمالهم في مكان يوفر كافة الخدمات والتسهيلات، مشيراً إلى أن إدارة الغرفة ومن منطلق الحرص على تحقيق الأهداف الرامية لدعم مجتمع الأعمال لاسيما رواد الأعمال في الدولة، مدّدت فترة التسجيل للفئات الراغبة بالمشاركة بالمعرض والاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة.