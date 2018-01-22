اللواء الشامسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي

الشارقة 24:

استقبل سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مكتبه، الإثنين، سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر والمستمر بين شرطة الشارقة ومؤسسات المجتمع المختلفة، والذي يسعى إلى تعزيز الشراكة وتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات والتحديات المجتمعية، من منطلق الارتباط الوثيق بين الشرطة وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية وقطاعات المجتمع.

حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي في عدد من المجالات التي تهم الجانبين.

وفي نهاية اللقاء أعرب سعادة قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للدور الذي يضطلع به مصرف الشارقة الإسلامي في دعم التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات حيث قدم لسعادة محمد عبد الله درعاً تذكارياً بمناسبة هذه الزيارة.