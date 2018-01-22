جواهر القاسمي: مؤسساتنا المجتمعية تنتصر للإنسانية

الشارقة 24 – وام:

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن أجمل ما يمكن أن يقوم به الإنسان أن يوفر ما يملك من جهده ووقته وماله من أجل أخوة له يواجهون تهديدات في عيشتهم واستقرارهم بسبب أحداث موجهة يروحون ضحيتها فيصبحون بين ليلة وضحاها دون وطن ولا مأوى.

وقالت إنه ليس من المروءة والكرامة أن نقف مكتوفي الأيدي ننظر ونتألم لألمهم دون أن نخطو خطوات نحوهم كي ننفض عنهم الشعور بالضياع والوحدة في عالم لم يرحمهم لم يرحم صغيرا ولا مسنا امرأة ولا رجلا.

وأضافت سموها - في تصريح لها بمناسبة الحفل الخيري الرابع الذي نظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأحد، في نادي سيدات الشارقة، أنه من أجل ذلك نسعى من خلال مؤسساتنا المجتمعية والإنسانية في إمارة الشارقة للوصول إلى هؤلاء الذين تبحث أعينهم عمن ينقذهم ويمد يده إليهم كي ينتشلهم من تحديات صعبة أو يساعدهم على تجاوز هذه التحديات بأمان فقمنا بمبادرات ومشاريع مختلفة بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية وعالمية لنصل إلى من يواجه اللجوء أو اليتم أو المرض المستعصي أو الحاجة للتعليم أو غير ذلك مما يؤثر على حياة الإنسان وسعادته واطمئنانه.

وقالت سموها "قد قامت مؤسساتنا بدورها في دعم هذا التوجه الإنساني فسخرت بعض برامجها ومشاريعها لخدمة هذه الفئات وتقديم العون لها وقد دأب المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ سنوات على إعطاء الثقافة بعدها الإنساني الداعم لحاجة الذين يعانون من الأحداث الصعبة كي يتمسكوا بالأمل.. الأمل بالله سبحانه الذي يبارك للمنفق في سبيله لصالح الإنسان والإنسانية.

وتابعت سموها في هذه الأمسية الرابعة - التي نظمها المكتب الثقافي والإعلامي لصالح أصدقاء مرضى السرطان وأصدقاء مرضى الكلى – "نسير على هذا النهج وذلك عبر توظيف عناصر ثقافية لتجمع الفعالية بين العمل الإنساني والارتقاء بالذائقة الفنية والأدبية لدى المتلقي وأدعو مؤسساتنا المجتمعية كافة أن تسهم من خلال برامجها إلى تحقيق هذا الهدف الإنساني السامي".

وشكرت سموها المكتب الثقافي والإعلامي على هذه المشاركة الإيجابية التي تؤتى ثمارها وتتحقق الأهداف منها وتوجهت بالشكر إلى الرعاة على مساهمتهم المباركة وخاصة لجنة أصدقاء المرضى وشركة "الطنيجي للعقارات" وأصباغ ناشيونال وكل المساهمين بجهدهم وإمكاناتهم.

وقالت "أسأل الله تعالى أن يبارك لنا خطواتنا نحو هذا العمل كي نسعد جميعا عندما ترتفع المعاناة ويشعر أخونا الإنسان بالأمان والسعادة على هذه الأرض".

من جهته، رحب المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بجمهور الحفل الخيري الرابع "الكلم والنغم في حب الأعمال الإنسانية" والذي نظمه المكتب الأحد في نادي سيدات الشارقة مشاركة في دعم المشاريع الخيرية التي توجه إلى خدمة الإنسان في كل مكان.

وقال المكتب الثقافي والإعلامي - في كلمته - إن كانت هناك مؤسسات معنية بعمل الخير فإن المجتمع كله مطالب بدعم هذه المؤسسات مع تفاقم الحاجة إلى جسور تمتد بين أصحاب العطاء وإخوتنا في الإنسانية من المعوزين والمحتاجين إلى احتوائنا لهم للوقوف معهم سندا يمكنهم من حياة طيبة في ظل الظروف الصعبة.

ووظف المكتب مفردات الثقافة الناعمة كالفن التشكيلي والشعر والموسيقى والغناء، لتكون رسالة إنسانية تبني الأمل في القلوب المنكسرة وتزرع حب الحياة من جديد في نفوس قهرتها الكراهية بالخوف وفقدان الثقة في العالم الإنساني سائرين بذلك على نهج صاحبة القلب الكبير سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في عملها الإنساني الذي تقوده من خلال مؤسسة "القلب الكبير" التي تتسع مساحة عطائها يوما بعد يوم باتساع المشروعات الصحية والتعليمية والسكنية وغيرها للاجئين وتوفير احتياجات المصابين بالأمراض المستعصية.

وأضاف المكتب أن أعوام الخير تتواصل في الإمارات، فما أن أعلن عام 2017 ختام أيامه والذي حمل معنى العطاء ورفع الشدة والمعاناة عن الغير تحت اسم"عام الخير" حتى بدأ عام 2018 مستكملا هذه الرحلة في الطريق ذاته الذي يجعل من جهد الإنسان مثمرا بشجرته التي تظل أخيه الإنسان بعطاء مستمر بإذن الله ليحمل عامنا هذا اسم "عام زايد" ذلك أن الشيخ زايد - رحمه الله- كان مدرسة إماراتية عربية وعالمية في العطاء والبذل ونشر المحبة والرحمة بين البشر.

وتابع: مما جعلنا نستكمل رحلة الحفل الخيري في مجلس الأسرة والتي بدأت عام 2012 هو إقبال الكثير من المتبرعين والرعاة الذين أرادوا أن يكونوا شركاءنا في هذه المبادرة لطبيعتها النابضة بالهدف الإنساني.

وتقدم المكتب بكل الشكر والتقدير لكل من رعى وساهم في تنفيذ هذا الحفل ومنهم الراعي الرئيسي لجنة أصدقاء المرضى وشركة الطنيجي للعقارات، إضافة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومدرسة الشارقة الأميركية الدولية وأصباغ ناشيونال ونادي سيدات الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ومعهد الشارقة للتراث.. آملين أن تظل الهمم دائما في استعداد للبذل والعطاء.

ويهدف الحفل الخيري لرسم الابتسامة وإحياء أسباب السعادة في نفوس هؤلاء باستضافة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ونجمة برنامج المسابقات "ذا فويس" الفنانة الأردنية نداء شرارة التي فازت كأحلى صوت في عام 2015.

وتضمن الحفل أغنية "أنا معك" ومعزوفات كلاسيكية على البيانو قدمتها العازفتان الإماراتيتان عهد وشهد العامري وتدريب ليلى أبو ذكري من المكتب الثقافي والإعلامي إضافة إلى كلمات تحمل عطراً شرقياً بمذاق أندلسي مع مجموعة من الأغنيات الأندلسية قدمها كورال مسرح العائلة بمشاركة استعراضية من أداء طالبات مدرسة الشارقة الأميركية الدولية.