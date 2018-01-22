فرج إسماعيل: نسعى إلى حصر جميع المتقاعدين في كافة المجالات المختلفة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكد العقيد متقاعد فرج إسماعيل مبارك رئيس جمعية الإمارات للمتقاعدين، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية ومجموعة الإمارات المتكاملة للمتقاعدين من شأنها أن تستثمر جهود المتقاعدين خاصة في المجالات الإدارية والتدريبية، بالإضافة إلى مساعدة الجمعية في زيادة قاعدة البيانات لشريحة المتقاعدين على مستوى الدولة.

وأضاف فرج ارتأينا بأن تكون هذه المبادرة مع بداية عام زايد عام الخير لدعم الجمعية بأكبر عدد من المتقاعدين أصحاب الخبرات واستدامة هذه الخبرات واستثمارها بشكل فاعل، وإعطاء الفرصة لهم للمساهمة في توصيل خبرتهم للجيل الجديد.

وأشار رئيس جمعية الإمارات للمتقاعدين أن الجمعية تسعى من خلال توقيع المذكرة إلى الاعتماد على الكادر الإماراتي، دون اللجوء إلى مستشارين وخبراء من الخارج والتركيز على مجالات تقنية المعلومات تزامناً مع استراتيجية الدولة.