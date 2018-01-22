سعود الشيبة: نهدف إلى توعية "المستجيبين" خلال وقوع الحوادث المرورية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أشار الملازم أول سعود الشيبة عضو مجلس شباب القيادة العامة لشرطة الشارقة أن محاضرة غياث الميادين التي انعقدت صباح الإثنين بمركز الاستكشاف بالشارقة تعتبر إحدى المبادرات التي يعمل عليها مجلس شباب شرطة الشارقة، ضمن برنامج من المبادرات والفعاليات التي سيتم الإعلان عليها في الفترة القادمة.

وقال الشيبة للشارقة 24 نهدف من خلال مبادرة غياث الميادين إلى توعية المستجيبين الأوائل والمتطوعين في كيفية التعامل مع الحوادث المرورية وحالات الطوارئ، حيث قمنا بتدريب المشاركين على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين قبل وصول دوريات الشرطة والإسعاف الوطني، حفاظاً على سلامة المصابين، كم تم تدريبهم على كيفية التعامل والاستجابة للحوادث المرورية وكيفية التصرف عند وقوعها.

وفي ختام حديثه للشارقة 24 أكد الملازم أول سعود الشيبة أن جميع المبادرات ستصب في مصلحة أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق، للوصول إلى أقل درجات الخطورة ورفع نسبة السلامة والأمان.