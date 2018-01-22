"أشغال الشارقة" تنجز المرحلة الأولى من حديقة السيوح للسيدات

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين، والاهتمام الكبير بكافة مناطق الإمارة وعمل مشاريع تطويرية كبيرة تخدم كافة سكان الإمارة وخاصة في المناطق المحيطة بها، أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة المرحلة الأولى من مشروع حديقة السيوح 4 للنساء كنموذج للحدائق العصرية التي ستكون عليها.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة "إن مشروع إنشاء حديقة للسيدات في منطقة السيوح 4 يندرج تحت بنود الخطة التنموية للدائرة الخاصة بمدينة الشارقة، وتزامناً مع تهيئة إمارة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، مثمناً توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يعكس رؤية سموه في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بإمارة الشارقة، مؤكداً أن الدائرة تكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة بالارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني للمشروع، بما يلبي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها.

وتفصيلاً، قالت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني " تمتد مساحة حديقة السيوح للسيدات إلى 151 ألف متر مربع، و تضمنت الأعمال إنشاء مضمار للجري بطول 1360 متر وبعرض 3 أمتار يحيط بالحديقة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات أنترلوك لممشى الحديقة مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية على ارتفاع 4.5 متر و مزودة بمصابيح موفرة للطاقة، وتمديد خطوط الري والكهرباء والماء وإنشاء مواقف للسيارات مع إحاطة الحديقة، إلى جانب أعمال توريد وتركيب الأسوار الديكورية التي تراعي خصوصية النساء بارتفاع 2.10 متر و بطول 1475 متر، إلى جانب إنشاء ثلاث بوابات رئيسية وبوابتين فرعيتين، وجاري حالياً تركيب 8 كراسي للاستراحة على مدار الممشى في الحديقة ".

وأكدت الرند أن المشروع جاء تلبيةً لحاجة الجمهور، بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة، تم خلالها استغلال المسارات الواقعة بالشكل الأمثل، موضحاً أن الدائرة أنجزت أولا تسوية أرض الحديقة والأعمال التحضيرية والترابية والخرسانة العادية والمسلحة بالإضافة إلى وضع الطبقة الخرسانية للممشى المطاطي، ومن ثم بدأت أعمال المرحلة الأولى.



وعن المواد المستخدمة في المضمار، أكد المهندس عبد الله نعمان رئيس فسم الإشراف في إدارة مشاريع المباني بالدائرة أنه تم استخدام مواد صديقة للبيئة الناتجة بأسلوب التجميد، وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت، وأن الدائرة اتخذت سياسة مدروسة في إطار حرصها على إنجاز هذه المشاريع من خلال اعتماد نوعية المواد المستخدمة في إنشاء المضمار، وتوافقها مع المعايير القياسية التي تلائم بيئة منطقتنا، وذلك حرصاً على سلامة ممارسي رياضة المشي.

وأضاف : يمتاز المضمار بأنه صديق للبيئة ويؤمن كافة وسائل السلامة والراحة من أخطار السقوط والمقاومة العالية للعوامل الجوية والطقس الحار.

وأوضح أن المشروع سيساهم في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان المناطق على ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الدائرة، لتوفير مضامير رياضية، تغطي جميع مناطق الإمارة، وتحقق عدداً من الغايات الاستراتيجية منها توفير مرافق رياضية للسكان، وتكامل المدينة، كما يحقق خطة الدائرة بتوفير بدائل مناسبة، تشجع سكان الشارقة على ممارسة هواياتهم، مؤكداً أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ وتصميم ودراسة عدة مشاريع في الأحياء السكنية وإنشاء عدد من الحدائق الجديدة، وتندرج المشاريع ضمن خطط الدائرة التنموية وتحت لواء خطتها الاستراتيجية الرامية لتوفير الأماكن الحيوية و الترفيهية لقاطني المناطق السكنية.