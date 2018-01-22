"اجتماعية الشارقة" و " كيان للاستشارات الهندسية " توقعان اتفاقية تعاون

الشارقة 24:

أبرمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومؤسسة كيان للاستشارات الهندسية، اتفاقية تعاون حول تقديم خدمات تصاميم معمارية لبناء مساكن لمستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة، ولذوي الدخل المحدود في مدينة الذيد، وذلك بمناسبة مبادرة "عام زايد".

تأتي إبرام اتفاقية التعاون تحقيقاً لمفهوم الشراكة المؤسسية ضمن "مشروع تضامن"، التي يسعى الطرفين من خلالها إلى الارتقاء بنوعية وخدمة المجتمع ورفع مستوى المعيشة للفئات المستحقة وصولاً بهم للحياة الكريمة، والتي تتيح الفرصة للمؤسسات والجهات بمنح مزايا وخصومات، ودعم وخدمات خاصة للفئات المستحقة من الضمان الاجتماعي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر فرع الدائرة بالذيد، حيث وقع عن الدائرة السيد عبد الله سالم بن هويدن مدير فرع الدائرة بالذيد، وعن المؤسسة الهندسية السيد عبد الله عثمان التاج مدير شركة كيان للاستشارات الهندسية.

ورحبّ عبد الله بن هويدن، بوفد شركة كيان للاستشارات الهندسية، مثمناً حرصهم واهتمامهم المتبادل في طرح خدمات نوعية لمستحقي الضمان الاجتماعي، وبما يحقق المنفعة المثلى لأفراد المجتمع ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتعزيز التنمية المجتمعية، وتحقيقاً لمفهوم الشراكة بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف توحيد الجهود لخدمة أهالي المنطقة بشكل عام وكافة مستحقي الضمان الاجتماعي، من أجل السعي إلى خدمة هذه الفئة المحتاجة من المجتمع وللارتقاء بنوعية الحياة للمقيمين في المنطقة.

وأضاف بن هويدن أن هذه الاتفاقية تحدد سبل التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتقديم معاملات تصاميم معمارية لبناء مساكن مستحقي الضمان الاجتماعي من ذوي الدخل المحدود ودون مقابل مادي، وذلك بغية تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة لإمارة الشارقة.