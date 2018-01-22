المنتدى الإسلامي ينظم محاضرات "لغير الناطقين بالعربية"

الشارقة 24:

ينظم المنتدى الإسلامي بالشارقة "سلسلة محاضرات ثقافية لغير الناطقين بالعربية"، والذي يعكس اهتمامات المؤسسة بالتعريف بجوهر الثقافة الإسلامية، ويترجم توجهات إمارة الشارقة في نشرها وتعزيز وعي الجاليات حول السماحة الفريدة للشريعة الغراء، والعلوم الشرعية التي تشكل نظام اجتماعي شامل ومتكامل، حيث يشهد المشاركون فيها تجربة ثقافية فريدة تأهلهم من فهم الفقه بشكل ميسر، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدروس العلمية القيمة والمحاضرات المتخصصة، وذلك خلال الفترة 21-25 يناير 2018م على خشبة مسرح الجامعة القاسمية بالمدينة الجامعية الشارقة.

وصرح سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي "أنه في إطار حرص المنتدى الإسلامي بالشارقة على التفاعل ثقافياً مع توجهات الإمارة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بواقع جوهر الثقافة الإسلامية السمح، والتعاطي معه من منطلق المسؤولية الثقافية للمؤسسة، حيث تنطلق أجندة المنتدى الإسلامي للعام الحالي 2018م، والتي تتضمن جمل مبادرات نوعية وبرامج توعوية وثقافية متنوعة تخاطب الجاليات، وتركز على تفسير المعاني الفريدة التي يتسم بها التشريع السمح، وذلك عبر استراتيجية عمل متكاملة، برامج ثقافية توعوية ميسرة في مجال الثقافة الإسلامية لغير الناطقين بالعربية، والتي تعكس وتترجم لتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم السليم بالثقافة الإسلامية، وإرساء قيم التسامح في المجتمع، واحترام الآخر وتنشر ثقافة التعايش والمودة.

وأضاف د. ماجد " تقام سلسلة من المحاضرات التوعوية المتنوعة والموجهة لغير الناطقين باللغة العربية، بهدف تمكينهم وتكييفهم مع المجتمع، من خلال بناء الوعي الثقافي لديهم حول منهج التسامح والاعتدال، وتعريفهم بجوهر الثقافة الإسلامية".

وأكد على أن المنتدى الإسلامي خلال مسيرته الثقافية المباركة ورحلته العلمية المظفرة، يتقصىَ كل ما هو مفيد وجديد من العلوم الشرعية والمعارف الربانية التي تزكو بها الأنفس، ورفد أفرد المجتمع بها حيث عقد ضمن هذا المسلك دورات علمية متنوعة.

وأوضح " أن السلسلة تنطلق بمحاضرتين بعنوان "ما هو القرآن الكريم "، وتناقش ثلاث محاور أساسية حول الموضوع؛ وهي التعريف بالقرآن الكريم، ومقاصد القرآن الكريم وأسمائه لغير الناطقين، إضافة إلى توضيح فضل سورة الفاتحة، والتي ورد في ذكر فضائلها العديد من الأحاديث النبويّة الصّحيحة".

وبينًّ د. بوشليبي أن المحاضرة الثانية تحمل عنوان: "الفقه الميسر لغير الناطقين باللغة العربية"، والتي تقدم باللغة الإنجليزية، وتشمل على توضيح علم الفقه، وما أهميته في الشريعة الإسلامية الغراء، إضافة إلى التعريف بمفاهيم فقه الطهارة والوضوء ومقاصده، وكذلك تقدم تفسير دقيق لفقه الصلاة؛ باعتبارها من أجل الأعمال اليومية التي يؤديها الفرد".

وقال سعادته "تنطلق سلسلة المحاضرات على مدار أربعة أيام يقدمها الشيخ / علاء الأشقر إمام وخطيب مسجد بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وتختتم بمحاضرة بعنوان "جماليات اللغة العربية لغير الناطقين"، وتقدمها د. أسماء عوض من كلية الآداب في جامعة الشارقة، حيث تتضمن ثلاث محاورة أساسية أولاً: التعريف باللغة العربية وأهميتها بين اللغات، ثانياً جماليات النطق العربي، ثالثاً جماليات الخط العربي، والتي توضح أهمية اللغة للغير الناطقين بالعربية، باعتبارها أداة فهم الدين وتفسير معانيه الجلية، وبالتالي العمل بها، وامتثال الأحكام التي تدل عليها."

واختتم قائلاً "إن للمنتدى الإسلامي جهود دؤوبة على إرساء الثقافة الإسلامية بالإمارة، وخدمة علوم اللغة العربية والفصحى عامة، وعلوم القرآن الكريم والتفسير خاصة، حيث أبرم جملة من اتفاقيات تنظيم العمل الثقافي المشترك، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية العريقة، ومن ضمنها الجامعة القاسمية، وذلك ضمن استراتيجية الشارقة في نشر العلوم وتثقيف الأفراد والجاليات في المجتمع، بمضامينها الإنسانية ومقاصدها الشريفة، وهي من أجل أهداف المنتدى الإسلامي ضمن خطة العمل الثقافي للعام 2018م"