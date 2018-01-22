40 طاِلباً من ذوي صعوبات التعلم يُشاركون في "مشروع الاستكشاف"

الشارقة 24:

فتح مركز الشارقة لصعوبات التعلم، الذي يعمل بإشراف مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، باب التسجيل المبكر أمام الطلبة ذوي صعوبات التعلم، الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و22 سنة الراغبين في المشاركة ببرنامج مشروع الاستكشاف.

يُنظِّمُ المركز هذا البرنامج خلال الفترة مِن 25 مَارِس وَلِغَايَةِ 5 أبرِيل 2018، بِالتعاون مع كليةِ بيكن الأميرِكية، حيثُ يحصَل المسجلونَ مبكراً علَى خصمٍ يصلُ إلَى 50%.

وحرصاً من المركز على التعريف بكافة التفاصيل ستعقد إدارته، الإثنين 5 فبراير 2018، مؤتمراً صحفياً حيث أكدت الأستاذة هنادي السويدي مديرة المركز أن الهدف من المشروع هو تعريف الطلبة ذوي صعوبات التعلم على السمات الأساسية للدراسة الجامعية، وتدريبهم على التفكير النقدي والطرق الفعالة للتكيف، وتعليمهم أساليب التعلم المختلفة، بالإضافة إلى توعية أولياء أمور الطلبة وتنظيم دورات توجيهية وتدريبية لهم.



وختمت بالإشارة إلى أن عدد الطلبة المتوقع استقبالهم في البرنامج لن يتجاوز الـ 40 مشاركاً من الذكور والإناث، حيث سيتم تقييمهم من قبل مركز الشارقة لصعوبات التعلم، للتأكد من أن كل طالب يمكنه أن يستفيد بشكل مناسب من منهج المشروع.