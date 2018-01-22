هيئة مطار الشارقة تكرم الفائزين في برنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين

الشارقة 24:

كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، الفائزين ببرنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين، الذي حظي منذ إطلاقه في 2009 باهتمام كبير واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، حيث يسمح بالإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار، وهو ما يأتي في إطار سعي المطار إلى تعزيز تجربة المتعاملين وضمان التميز في الخدمات.

وجرى حفل التكريم بحضور سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، حيث قام بتوزيع الجوائز على الفائزين وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة "العربية للطيران"، وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من عبد الرحمن النبري مصري الجنسية وسانجيث كومار هندي الجنسية.

وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، بالتجاوب الكبير من قبل المسافرين ومستخدمي المطار مع هذا البرنامج الذي أسهم في تقديم الكثير من الاقتراحات التي استفادت منها هيئة مطار الشارقة الدولي بشكل عام في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل حلقة وصل بين الهيئة والمتعاملين، ويمكنهم من إيصال آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي يسعى المطار إلى تحسينها باستمرار".

من جهتها أكدت علياء عبيد الشامسي، مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين في الهيئة، أن الهدف من البرنامج هو إشراك المسافرين والمتعاملين في تطوير مستوى الخدمات من خلال الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم. وأضافت: "يأتي رضا المتعاملين دائماً على رأس أولوياتنا، ويساعدنا هذا البرنامج على معرفة المزيد عن متطلبات المسافرين ومستخدمي المطار".

يذكر أن هيئة مطار الشارقة الدولي تقوم باختيار الفائزين بأفضل الاقتراحات المقدمة والتي شاركوا بها سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمطار www.sharjahairport.ae أو عن طريق تطبيق الهاتف الذكي (SHARJAH AIRPORT )، أو من خلال تعبئة الاستبيانات الموزعة في صالات المغادرين والقادمين، أو باستخدام الأجهزة اللوحية المتوفرة مع موظفي الهيئة.