بلدية الشارقة تضم 80 آلية ومركبة جديدة إلى أسطولها

الشارقة 24:

زودت بلدية مدينة الشارقة أسطول نقلياتها بـ 80 آلية ومركبة جديدة تنوعت ما بين معدات ثقيلة ومعدات خفيفة ومركبات ذات دفع رباعي، ضمن سياسة التطوير والتحديث المستمر التي تتبناها الدائرة لتعزيز إمكاناتها المادية وتوفير احتياجات العمل لمواكبة التوسع العمراني بالإمارة، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة في مبنى إدارة النقليات، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وجمع من قيادات البلدية وموظفيها.

وصرح سعادة ثابت الطريفي خلال حفل التدشين: بأن البلدية تسعى دائمًا إلى دعم أسطول نقلياتها بالمركبات والمعدات الحديثة التي تتميز بأحدث المواصفات الفنية، لمواكبة التطور الكبير والمتسارع في مجال النقليات، بما يسهم في تطوير العمل الميداني والارتقاء بمستوى جودة الخدمات البلدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتبني سياسة التطوير والتحديث المستمر لمتطلبات واحتياجات العمل، وتوفير جميع الإمكانيات المادية اللازمة لضمان إنجاز الأعمال والمهام المطلوبة بأعلى كفاءة ممكنة، وتقديم أرقى الخدمات لسكان الإمارة.