يعيد افتتاح حلبة التزلج على الجليد "سيدات الشارقة"

الشارقة 24:

أعلن "نادي سيدات الشارقة" عن إعادة افتتاح حلبة التزلج على الجليد، يوم السبت 27 يناير الجاري، واعتباره يوماً مفتوحاً للتزلج تحت شعار "معنا يحلو التزلج"، مقدماً لعشاق رياضات التزلج على الجليد فرصة لممارسة هواياتهم بالنادي.

ووجه النادي الدعوة للأعضاء والضيوف للمشاركة في اليوم المفتوح من الساعة 04:00 مساءً حتى الساعة 09:00 مساءً، والاستمتاع بالبرنامج الخاص الذي أعده المجمع الرياضي للحضور، والذي يشمل باقة من عروض التزلج على الجليد، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المخصصة للأطفال، كما يقدم "كافيه التزلج" للزوار خيار التمتع من قائمة الطعام أو الركن بوفيه الوجبات السريعة.

وتتميز حلبة التزلج بأنها الحلبة الوحيدة المخصصة حصرياً للسيدات على مستوى إمارة الشارقة، الأمر الذي جعلها وجهة بارزة على مدار 24 عاماً، وفرت خلالها فرصة للسيدات المحترفات لصقل مهاراتهن في التزلج على الجليد والفتيات المبتدئات بخوض مغامرة التزلج على الجليد للمرة الأولى.

يذكر أن نادي سيدات الشارقة، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، دأب منذ تأسيسه على توفير مرافق وأنشطة ترفيهية وثقافية للسيدات والأطفال، كما ينظم باستمرار مجموعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، والفنية، والصحية، إضافة إلى الفعاليات الخيرية، والمحاضرات، والبازارات، والمعارض، والماراثونات، والندوات، والملتقيات بشتى أنواعها، ويعد النادي أحد أكثر المراكز الترفيهية الخاصة بالسيدات تفرداً في دولة الإمارات، إذ يعتمد مستويات عالية من الخدمة الرفيعة، وتم تجهيزه بمجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات، الأمر الذي استحق معه أن يُوصف بالأفضل من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.